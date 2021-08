Un couple qui a brandi des armes contre des manifestants gracié par le gouverneur du Missouri Parson

Le couple blanc de Saint-Louis rendu célèbre après avoir brandi des armes à feu contre des manifestants l’été dernier et qui a plaidé coupable à des délits mineurs a été gracié par le gouverneur du Missouri Mike Parson, a annoncé mardi le gouverneur républicain.

Mark et Patricia McCloskey se tenaient devant leur maison dans une communauté fermée d’élite du Central West End à Saint-Louis le 28 juin 2020, et ont brandi des armes contre des manifestants qui marchaient vers la maison voisine de la mairesse Lyda Krewson pour protester contre le racisme.

Le couple, qui sont tous deux avocats, a déclaré qu’il se sentait menacé par les manifestants, qui, selon eux, s’étaient introduits dans une rue privée et avaient cassé un portail. Les procureurs ont déclaré que les manifestants étaient pacifiques et ne se rendaient pas compte qu’ils se trouvaient dans une rue privée. Les manifestants ont déclaré que la porte était déjà ouverte.

Mark McCloskey a montré un fusil AR-15 et sa femme a montré une arme de poing semi-automatique. Mark McCloskey a plaidé coupable à un délit de voies de fait au quatrième degré et a été condamné à une amende de 750 $, et Patricia McCloskey a plaidé coupable à un délit de harcèlement et à une amende de 2 000 $ en juin.

« Mark McCloskey a déclaré publiquement que s’il était impliqué dans la même situation, il aurait exactement le même comportement », a déclaré l’avocat des McCloskey, Joel Schwartz. « Il croit que le pardon justifie cette conduite. »

Le couple a fait face à des accusations de crime qui ont ensuite été abandonnées, et Parson a déclaré qu’il leur pardonnerait probablement s’il était reconnu coupable. La grâce a été accordée vendredi.

L’incident est devenu un point d’éclair pour les conservateurs après que les images de la confrontation soient devenues virales sur les réseaux sociaux. Les législateurs républicains et les conservateurs ont estimé que les McCloskey étaient injustement persécutés, tandis que les démocrates ont vilipendé le couple pour l’agression contre les manifestants.

L’ancien président Donald Trump a exprimé son soutien aux McCloskey, et ils ont été invités à la Convention nationale républicaine de 2020.

Mark McCloskey, un républicain, a annoncé qu’il se présentait au Sénat en 2022 plus tôt cette année.

Contribution : The Associated Press