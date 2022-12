Un couple porté disparu depuis l’explosion de Jersey nommé comme les deux dernières victimes tuées dans la catastrophe

LES deux dernières des neuf personnes que l’on craignait d’avoir tuées dans l’explosion à plat de Jersey ont été nommées hier soir.

Ken Ralph, 72 ans, et Jane Ralph, 71 ans, sont portés disparus depuis l’explosion dans un immeuble d’habitation tôt samedi.

Il a été confirmé que Ken Ralph, 72 ans, et Jane Ralph, 71 ans, portés disparus depuis l’explosion, sont morts dans l’explosion Crédit : PA

Le chef des pompiers, Paul Brown, commissionnera des experts indépendants après avoir pris connaissance de rapports faisant état d’une odeur de gaz avant l’explosion Crédit : Getty

La scène d’une explosion et d’un incendie qui a détruit un immeuble à St Helier, Jersey Crédit : PA

Le site de l’explosion dans la capitale de l’île, St Helier, est traité comme une scène de crime et une enquête doit être lancée sur la cause.

Le chef des pompiers, Paul Brown, commissionnera des experts indépendants après avoir pris connaissance de rapports faisant état d’une odeur de gaz avant l’explosion.

Il a déclaré qu’Island Energy, le fournisseur local de gaz et d’électricité de Jersey, avait indiqué que le type d’explosion “indiquait du gaz”.

Il a ajouté: “L’enquête, à laquelle nous contribuerons pleinement, sera complexe et longue.”

Au total, 41 personnes vivant dans et autour du bloc résidentiel du Haut du Mont ont été relogées depuis l’explosion de vendredi dans des appartements gérés par une société de logement abordable.

Deux autres personnes sont soignées à l’hôpital, mais on ne pense pas qu’elles soient gravement blessées.

Les sept autres morts redoutés sont Peter Bowler, 72 ans, Derek Ellis, 61 ans et Sylvia Ellis, 73 ans, Raymond Brown, 71 ans, Romeu de Almeida, 67 ans et Louise de Almeida, 64 ans, et Billy Marsden, 63 ans.

Les enquêtes auront lieu une fois le processus d’identification officiel terminé.

On craint que sept autres personnes ne soient mortes dans l’explosion Crédit : UNPIXS