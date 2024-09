Un couple planifie un mariage 4 semaines après le diagnostic d’une tumeur cérébrale de la mariée | Santé

Par Ben Barry via SWN

Un couple a planifié son mariage quatre semaines après que la mariée ait reçu un diagnostic de tumeur cérébrale de stade quatre.

La voix de Vicky Payne a commencé à devenir injurieuse et la femme de 31 ans a eu deux crises en cinq minutes, ce qui a incité son mari Kyle, 32 ans, à la conduire à l’hôpital.

Les tests ont confirmé qu’elle souffrait d’une tumeur cancéreuse au cerveau et ils ont finalement décidé de se marier après dix ans de fiançailles.

Ils ont réservé l’intégralité du traitement en quatre semaines – tandis que Vicky subissait une craniotomie éveillée pour retirer une partie de la tumeur de la taille d’une balle de golf.

Et le couple s’est marié quatre semaines seulement après le début du traitement.

Kyle, un responsable des soins d’Andover, dans le Hampshire, a déclaré : « Avec tout ce que Vicky traversait, nous avons décidé de nous marier lors de sa troisième semaine de chimio.

« Cela lui a donné quelque chose à espérer pendant qu’elle suivait ces traitements intensifs.

« Au lieu de se sentir négatif, cela lui a remonté le moral.

« Le mariage était attendu depuis longtemps. Nous aurions dû le faire il y a des années, mais le jour en lui-même était tellement magique – c’était un jour spécial. »

Vicky a déclaré : « J’ai trouvé la journée vraiment très agréable.

« Nous avions perdu des amis, nous avons eu une belle réception dans l’après-midi avec nos amis et notre famille.

« C’était magnifique, c’était une belle journée ensoleillée, il faisait vraiment chaud. »

Kyle et Vicky se rendaient en Écosse pour des vacances en famille avec leurs deux enfants, Casper, 10 ans et Marley, sept ans.

Elle a eu deux crises et s’est rendue aux urgences du Darlington Memorial Hospital.

Kyle a déclaré : « Elle a commencé à avoir des difficultés à trouver ses mots, des difficultés d’élocution et un drôle de goût dans la bouche.

« Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait. »

Quatre heures plus tard, les résultats des tests ont confirmé que Vicky avait une tumeur au cerveau, mais les médecins pensaient qu’elle était bénigne.

Kyle et Vicky ont été invités à abandonner les vacances et à rentrer chez eux pour consulter des neurologues à l’hôpital général de Southampton.

Alors qu’ils étaient au Southampton General, Vicky et Kyle ont appris que la tumeur était maligne – cancéreuse.

Kyle a déclaré : « Vicky a fondu en larmes. Elle est avant tout une maman et elle pensait à ses enfants.

« J’ai eu du mal. J’ai dû m’arrêter sur le chemin du retour car j’ai fondu en larmes.

« A ce moment-là, ton avenir est brisé. »

Le 20 mars 2024, Vicky a subi une craniotomie éveillée.

Kyle a déclaré : « La tumeur était sur son lobe frontal, ils ont dit qu’elle était plus grosse qu’une balle de golf.

« En raison de l’emplacement de la tumeur, Vicky a dû rester éveillée pour que les chirurgiens puissent s’assurer que Vicky ne perdait aucune mobilité.

« Ils lui demandaient de lire l’alphabet et de lever les bras. »

Vicky a reçu un diagnostic d’astrocytome de grade 4 avec mutant IDH – le type de cancer du cerveau le plus agressif et le plus courant.

Kyle a déclaré : « Son pronostic est de plus de 12 mois et c’est quelque chose avec lequel Vicky a du mal.

« Pour moi, je sais que Vicky ne sera peut-être pas là dans cinq à dix ans et que je vais devoir élever les enfants, ce qui est effrayant.

« Vicky a dit que tout ce qu’elle voulait, c’était regarder les enfants aller à l’école et les voir grandir.

« J’espère qu’elle aura ce temps, mais pour l’instant nous essayons de faire autant de mentions que possible. »

Kyle et Vicky sont fiancés depuis 2014 mais n’avaient pas de date dans leur agenda.

Ils se sont mariés à leur bureau d’état civil local à Basingstoke le 10 mai, entourés de 50 membres de leur famille et amis les plus proches.

Kyle a déclaré : « Au départ, nous avions prévu d’organiser un mariage avec nous deux et deux témoins, mais nous avons décidé d’avoir 50 personnes.

« La journée s’est très bien passée étant donné qu’elle était prévue dans quatre semaines.

« C’était une journée parfaite. La nuit, les aurores boréales étaient visibles et pour nous, c’était un signe. »

Vicky a suivi six semaines de chimiothérapie et de radiothérapie et attend les résultats de l’IRM pour voir quelles seront les prochaines étapes de son traitement.

Catherine Fraher, directrice des services et de la santé numérique chez The Brain Tumor Charity, a déclaré : « Nous sommes vraiment reconnaissants envers tous ceux qui partagent leur histoire – souvent déchirante – pour sensibiliser aux tumeurs cérébrales.

« Nous savons que chaque famille fait face à un diagnostic de tumeur cérébrale et à ses conséquences à sa manière.

« C’est pourquoi The Brain Tumor Charity offre son soutien à tous ceux qui en ont besoin. Il est si important pour eux de savoir qu’ils ne sont pas seuls. »