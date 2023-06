Un couple palestinien se prépare à l’expulsion de Jérusalem-Est

Le couple palestinien Nora (à droite) et Mustafa Sub Laban risquent d’être expulsés de leur maison dans la vieille ville de Jérusalem. Après des décennies de querelles juridiques, ils sont sur le point d’être expulsés de leur domicile dans l’ancien quartier musulman pour faire place à des colons juifs.

Nora et Mustafa Sub Laban sont entraînés dans une bataille juridique de 45 ans avec les autorités et les colons israéliens.

Le couple dit avoir été désigné « locataires protégés » par la Jordanie dans les années 1950, avant qu’Israël ne s’empare de Jérusalem-Est en 1967.

Dans la vieille ville fortifiée de Jérusalem-Est annexée par Israël, Nora et Mustafa Sub Laban comptent les derniers jours avant l’exécution d’une décision de justice qui pèse sur eux depuis 1978.

Après des décennies de querelles juridiques, ils sont sur le point d’être expulsés de leur domicile dans le quartier musulman pour faire place à des colons juifs.

« Ces jours-ci, je suis comme un prisonnier qui attend d’être mis à mort. Je ne dors pas comme les autres », a déclaré Nora Sub Laban à l’AFP.

Les habitants de Jérusalem-Est sont entraînés dans une bataille juridique de 45 ans avec les autorités et les colons israéliens.

Les colons font partie d’une organisation appelée Atara Leyoshna et sont représentés par Eli Attal, selon la famille Sub Laban et Ir Amim, un chien de garde anti-implantation.

Attal a refusé de commenter l’affaire lorsqu’il a été approché par l’AFP.

Les plaignants israéliens affirment que des Juifs vivaient dans le bâtiment avant la division de la ville sainte en secteurs israélien et jordanien après la proclamation de l’État juif en 1948.

Ils invoquent une loi israélienne des années 1970 qui permet aux juifs de réclamer des biens possédés par des juifs avant 1948, même s’ils ne sont pas apparentés.

Les Sub Laban disent qu’ils ont été désignés « locataires protégés » par la Jordanie dans les années 1950, avant qu’Israël ne s’empare de Jérusalem-Est en 1967 et ne procède à son annexe dans une démarche considérée comme illégale par les Nations Unies.

La famille a montré à l’AFP un contrat de location jordanien datant de 1953, ainsi que des décisions de justice israéliennes reconnaissant leur statut de « locataires protégés ».

Pourtant, les tribunaux ont déclaré que le couple n’habitait pas actuellement de manière permanente dans l’immeuble, de sorte que leur statut de « locataires protégés » ne s’appliquait plus et que l’expulsion pouvait avoir lieu.

Nora a déclaré que le jugement faisait référence à une période où elle ne vivait pas quotidiennement dans l’appartement en raison d’une hospitalisation.

« Légalement parlant, dans le système israélien, rien de plus ne peut être fait », a déclaré Rafat Sub Laban, le fils du couple et employé du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Ramallah, en Cisjordanie.

« L’hégémonie » israélienne

Selon Ir Amim, quelque 150 familles palestiniennes de la vieille ville de Jérusalem et des quartiers voisins sont actuellement menacées d’expulsion en raison de « lois discriminatoires et de la collusion de l’État avec les organisations de colons ».

Le groupe affirme que de telles expulsions font partie « d’une stratégie visant à cimenter l’hégémonie israélienne sur le bassin de la Vieille Ville, la partie la plus religieusement et politiquement sensible de Jérusalem et un problème central du conflit ».

Au fil des ans, les colons ont ouvert plusieurs yeshivas — des séminaires juifs — dans la rue où vit la famille Sub Laban.

Leur voisin israélien le plus proche vit à quelques pas de chez eux – ils partagent un palier.

Mais ce n’est pas une cohabitation pacifique.

« Nous ne vivons pas dans la liberté et la sécurité », a déclaré Nora.

A l’intérieur de l’appartement, des photos ont été retirées et des objets de valeur sentimentale retirés. Les Sub Labans savent que lorsque la police viendra, ils n’auront que quelques instants pour vider leurs affaires.

« Quand cela arrivera malheureusement, nous amènerons nos parents chez ma sœur et moi » dans un autre quartier de Jérusalem-Est, a déclaré leur fils Rafat.

« C’est la seule option. »

Les messages griffonnés sur le mur au marqueur noir par leurs petits-enfants sont l’une des rares choses qui restent dans l’appartement presque vide.

« La Palestine sera libre », « Nous reviendrons » et « C’est chez nous », ont-ils lu.

« J’ai vécu mon enfance dans cette maison, j’ai grandi ici, j’ai perdu mon père et ma mère ici », a déclaré Nora Sub Laban.

« Les gens pensent qu’une maison, ce ne sont que des murs, mais ce sont aussi des souvenirs, c’est toute ma vie », a ajouté l’homme de 68 ans.

« Mais (les colons) ne s’en soucient pas. »