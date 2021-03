Un couple et un photographe de mariage au Pakistan ont récemment été critiqués pour avoir utilisé un lionceau sous sédation comme accessoire pour leurs tournages.Les séances de mariage et de pré-mariage sont de plus en plus élaborées, chaque couple essayant de trouver la meilleure présence sur les réseaux sociaux pour son grand jour. , et ils ont souvent recours à de grandes pousses extravagantes. En allant à une cascade, s’habiller royalement sont des choses courantes, ce couple a décidé d’utiliser un animal vivant comme s’il s’agissait d’un accessoire, ce qui a fait beaucoup de bruit dans les médias pakistanais.

De nombreux militants des droits des animaux et utilisateurs des médias sociaux ont remis en question l’intention derrière le tournage et le bien-être du pauvre petit. L’incident est de Lahore, au Pakistan.Dans le tournage, les mariés sont habillés comme des rois et dans la plupart des images, il y a un lionceau posé sur le sol, comme un tapis ou un jouet, qui peut à peine garder les yeux ouverts. Les photos et vidéos ont été produites par un studio de photographie nuptiale populaire Studio Afzl. Le studio compte plus de 177 000 abonnés sur Instagram. Ils ont partagé ces messages dans la fonction Histoire de l’application avec le hahstag #SherdiRani (la reine du lion). Ils ne sont plus disponibles sur la page du studio, mais de nombreux utilisateurs ont enregistré l’histoire pendant qu’elle était en cours.

Save The Wild, un important groupe de prévention de la perte d’habitat animal, a immédiatement demandé au gouvernement pakistanais si cela était légal.

@PunjabWildlife votre permis permet-il de louer un lionceau pour des cérémonies? Regardez ce pauvre petit sous sédatif et utilisé comme accessoire.Ce studio est à Lahore où ce petit est gardé. pic.twitter.com/fMcqZnoRMd– sauver la nature (@wildpakistan) 7 mars 2021

Selon le Indépendant, un autre groupe appelé JFK Animal Rescue and Shelter a appris que le petit était gardé à l’intérieur du studio. Ils envisagent d’intenter une action en justice contre le studio pour cet acte inhumain. Le studio a feint l’innocence et a déclaré que le lionceau appartenait à un ami qui l’avait amené au lieu où ce couple était prévu pour le tournage et qu’ils ont spontanément décidé d’utiliser l’animal pour le tournage.

Selon Hammad Naqi Khan, directeur général du WWF Pakistan, il est peu probable que l’animal soit secouru par des groupes de refuge. «Le lion est une espèce exotique et n’est pas protégé par les lois sur la faune», a-t-il déclaré. L’indépendant.

Le couple disait: «c’est le photographe qui l’a utilisé, nous n’avons pas eu notre mot à dire, nous avons juste suivi les instructions»…. ils rejetteront la faute sur le photographe, et il dira « c’est notre animal de compagnie bien-aimé, qui fait partie de notre famille, nous adorons ça » bla bla – sheems (@ sheems20) 8 mars 2021

Façon dégoûtante et la plus vulgaire de montrer la richesse des Hochas et des Shodas de l’argent neuf et ancien. – TerracottaWarrior (@SyedKhawarmehdi) 7 mars 2021

Lion sédatif Utilisé comme accessoire sur scène pour la photographie de mariage de ce couple. Voici un article du Pakistan sur la journée mondiale de la vie sauvage 2021. Séparé de la mère, volé et vendu, utilisé comme accessoire. Est-ce une nouvelle façon de montrer la richesse? pic.twitter.com/hUPoqmkibQ– Asif Mehmood (@AsifVloger) 7 mars 2021

Quel est le problème avec les gens, un Lion Cub sous sédation comme « accessoire », le couple qui commence une nouvelle vie et le studio qui a fait ça devrait avoir honte, il est temps @GovtofPunjabPK doivent repenser leur politique « d’élevage en captivité », des rassemblements politiques aux séances de mariage, les animaux comme accessoires, c’est malade – Faisal Amin Khan (@FaisalAminKhan) 8 mars 2021

Posséder et vendre le gros chat est légal au Pakistan. On peut posséder un lion ou un tigre avec une licence de seulement 100 000 roupies pakistanaises. JFK affirme que «des paons et des oiseaux exotiques gardés au milieu de la musique forte lors des mariages à maintenant ce petit» sont utilisés pour signifier la richesse et le statut des mariages pakistanais. Ils ont appelé le gouvernement à cesser de distribuer des licences pour posséder des animaux sauvages.