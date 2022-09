Un couple pakistanais recrée Baarish Mein Tum, Neha Kakkar est impressionné

Les réseaux sociaux sont un espace créatif. Les gens aiment montrer leur talent en ligne en dansant, en chantant leurs interprétations ou en recréant des vidéos. Et, maintenant, le morceau romantique récemment sorti, par Neha Kakkar et Rohanpreet Singh intitulé Baarish Mein Tum, est ce dont les gens parlent sur Internet. La chanson n’est pas seulement aimée par le public ici mais aussi au-delà des frontières. Le chanteur a partagé un clip d’un couple pakistanais recréant leur version de la chanson sur Instagram. Dans le clip maintenant, l’homme peut être vu en train de cuisiner et leurs trois enfants sont assis à côté de lui.

Après quelques images, la femme arrive et s’embrasse et s’assoit à côté de l’homme pendant que les deux apprécient la chanson. Le texte intégré à la vidéo se lit comme suit : “Quand il tient sa promesse” Har Haal Mein Khush Rakhunga “.”

Neha dans la légende de la vidéo a déclaré: “Que Dieu bénisse cet homme, sa belle femme et ses enfants pyaare, heureux qu’ils aient choisi notre Baarish Mein Tum pour capturer leur moment spécial!”

Le compositeur de musique Vishal Dadlani a réagi dans la section des commentaires et a écrit: “C’est tout.” Tony Kakkar a également commenté: “Le véritable amour… et vraiment une grande chanson d’amour.” « Upar se kitni swad rotiyan banaa raha hai », a déclaré le directeur musical Rochak Kholi.

La vidéo initiale a été téléchargée sur Tiktok. La vidéo a été vue par 5,4 millions de personnes. Le morceau original Baarish Mein Tum met en vedette Gauahar Khan et Zaid Darbar.

Ce n’est pas la première fois que les gens partagent un amour pour l’art au-delà des frontières. Plus tôt, Pasoori chanté par les artistes pakistanais Ali Sethi et Shae Gill dans la saison 14 de Coke Studio a fait le buzz sur internet. Les utilisateurs de médias sociaux ont diverses bobines Instagram créatives, y compris des célébrités de Bollywood. Les gens ont essayé des vidéos de danse pratiques, des interprétations ou des versions instrumentales de la piste énergique. On ne pouvait s’empêcher de fredonner la chanson.

