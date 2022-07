Un couple octogénaire s’est retrouvé coincé au Mexique, a manqué de médicaments pour le cœur après l’annulation du vol à deux reprises

Un couple octogénaire s’est retrouvé coincé au Mexique après l’annulation de son vol de retour à deux reprises.

Michael Romain a déclaré qu’il avait épuisé ses médicaments pour le cœur car il ne s’attendait pas à un long séjour.

Après la récupération du passeport perdu d’un passager, le pilote n’avait plus de temps de vol.

Michael Romain et sa femme Catherine, tous deux octogénaires, font partie des milliers de passagers d’American Airlines touchés par le chaos des voyages de cet été.

Le couple a déclaré à Insider qu’ils étaient en route pour San Miguel de Allende, au Mexique, pour célébrer le 89e anniversaire d’un ami le 19 juin. Après être arrivés à Dallas depuis l’aéroport de Palm Beach, leur vol de correspondance a été annulé et ils ont dû passer la nuit et sont arrivés à Mexique avec un jour de retard.

Cependant, Michael Romain a déclaré que “le plaisir a commencé” lors de leur voyage de retour le 25 juin. Lui et sa femme sont montés à bord de l’avion et semblaient prêts pour un départ à l’heure avant que l’avion ne développe un problème de communication, suivi d’un problème avec les freins.

Le pilote a alors demandé à tous les passagers de quitter l’avion et d’emporter leurs affaires avec eux.

Le couple est remonté à bord environ une heure plus tard, mais a été retardé car deux passagers manquaient à l’appel. L’une avait laissé tomber son passeport sur la passerelle et il est tombé sur le tarmac. “Au moment où le passeport a été récupéré, les pilotes avaient expiré”, a déclaré Michael Romain.

Le vol a alors dû être annulé, ce qui, selon lui, a entraîné un “effet domino”.

Le couple a tenté de réserver un vol le lendemain matin et la plupart des passagers ont été réservés dans des hôtels pour la nuit.

“Nous avons ensuite dû attendre nos bagages avant de partir pour les hôtels assignés. Cependant, les équipes de bagages qui devaient rendre nos bagages travaillaient pour charger d’autres vols au départ, nous avons donc dû attendre.”

Après être revenus à l’aéroport le lendemain matin en attendant l’embarquement, leur vol a de nouveau été annulé. Ils ont essayé de prendre un autre vol pour Dallas mais ont dû attendre encore 24 heures avant de finalement quitter le Mexique.

Michael Romain a déclaré: “Je soupçonne que ma femme et moi avons passé plus de 12 heures sur les lignes pendant ce cauchemar et comme nous n’étions pas préparés pour un long séjour, j’avais utilisé tous mes médicaments pour le cœur.”

“Pendant notre temps d’attente à l’aéroport, nous nous sommes émerveillés des allées et venues de Viva, Aeromexico, Volaris et United pendant que les voyageurs AA étaient assis. Les agents ont traversé l’enfer pour trouver de nouveaux vols à tous ces passagers.”

Les reçus de vol examinés par Insider ont montré les annulations.