Un couple obsédé par Disney perd son procès pour revenir dans le club exclusif Club 33

En tant que membres du Club 33 exclusif de Disney, Scott et Diana Anderson ont visité les deux parcs à thème d’Anaheim 60 à 80 fois par an.

Le club privé, avec sa salle des trophées lambrissée et ses autres commodités, était le centre de leur vie sociale. Ils y amenaient des amis, des connaissances et des associés. En couple, ils ont fait l’attraction du Manoir hanté près de 1 000 fois.

Pour mémoire : Une version précédente de cet article faisait référence à l’attraction Haunted House de Disneyland. Il s’agit de l’attraction Haunted Mansion.

Les cotisations annuelles du club s’élevaient à 31 500 $, et avec les frais de voyage et d’hôtel, le couple de l’Arizona dépensait près de 125 000 $ par an pour obtenir sa dose de Disney.

Tout cela a pris fin en 2017, lorsque Disney a révoqué l’adhésion du club après une allégation selon laquelle Scott Anderson était ivre en public. Diana Anderson, une fan inconditionnelle de Disney depuis l’enfance, a qualifié cela de « coup de poignard dans le cœur ».

Les Anderson, tous deux âgés de 60 ans, ont passé des années depuis lors – et dépensé des centaines de milliers de dollars – à essayer de réintégrer le Club 33. Mardi, un jury du comté d’Orange a rejeté leur plainte selon laquelle Disney les avait évincés de manière inappropriée.

Il a fallu plus d’une décennie aux Andersons pour devenir membres du Club 33, ce qui comprend l’accès à des salons exclusifs, des restaurants, des visites VIP et des événements spéciaux.

Ils ont finalement réussi à sortir de la liste d’attente en 2012.

Scott et Diana Anderson devant le Club 33 en juin 2017. (Famille Anderson)

« Ils ont finalement pu s’intégrer dans cet endroit spécial », a déclaré leur avocat, Sean Macias, aux jurés lors du procès civil. « C’était leur endroit. C’était leur lieu de bonheur, leur foyer. »

Le 3 septembre 2017, vers 21 h 50, des agents de sécurité ont trouvé Scott Anderson près de l’entrée de California Adventure, présentant des signes de ce qu’ils considéraient comme une intoxication, notamment des troubles de l’élocution et des difficultés à se tenir debout, selon les témoignages au procès.

« Son haleine sentait fortement l’alcool », a déclaré l’un des gardes au tribunal.

Le club les a rapidement évincés.

Macias a déclaré que Scott Anderson avait bu deux à trois verres et que Disney avait mené une enquête incomplète et bâclée, sans éthylomètre ni test sanguin et sans vidéo du comportement d’Anderson cette nuit-là.

« Ils n’ont pas établi que M. Anderson était ivre », a déclaré Macias. Au contraire, a-t-il soutenu, les symptômes d’Anderson résultaient d’une migraine vestibulaire, qui peut être déclenchée par le vin rouge, l’une des boissons qu’Anderson avait consommées ce jour-là.

En réalité, a soutenu Macias, Disney punissait Anderson pour un problème de santé.

Un expert médical a témoigné en faveur des Andersons que les symptômes d’une migraine vestibulaire pouvaient être confondus avec une intoxication, tandis qu’un neurologue engagé par Disney a rétorqué que le comportement d’Anderson était plus probablement la conséquence de l’alcool.

L’incident de septembre 2017 n’était pas la première fois que les Anderson se heurtaient à la direction du Club 33. L’année précédente, Diana avait été brièvement suspendue pour « avoir utilisé un langage grossier… quelques gros mots », comme l’a dit Macias.

Macias a déclaré aux jurés que les Anderson avaient intenté un procès contre Disney pour redorer leur blason. « Il ne veut pas être connu comme un ivrogne », a déclaré Macias. « Ils aiment cet endroit. Ils ont porté plainte contre Disney parce que c’est son nom. »

Dans leur plainte, les Andersons demandaient à être réintégrés au Club 33, avec un remboursement de 10 500 $ pour quatre mois d’adhésion non utilisés en 2017. Ils voulaient également 231 000 $, soit à peu près l’équivalent de sept ans dans le club.

Jonathan E. Phillips, un avocat représentant Disney, a déclaré que les règles d’adhésion au Club 33 interdisent l’ivresse publique.

« Ils ne voulaient pas payer les conséquences de leur non-respect des règles », a déclaré Phillips aux jurés, ajoutant que la conduite de Scott « a coûté à sa femme, avec qui il était marié depuis 40 ans, le rêve de sa vie d’avoir accès au Club 33 ».

Les agents de sécurité, qui ne travaillent plus pour Disney, étaient plus crédibles que les Anderson, a déclaré Phillips : « Quelle raison possible les agents de sécurité avaient-ils de vous mentir ? »

Dans leur plainte initiale, les Andersons affirmaient que le Club 33 les avait pris pour cible en représailles parce qu’ils s’étaient plaints du harcèlement d’autres membres et du personnel par un membre du club. Mais la juge de la Cour supérieure Deborah Servino a limité cette série de preuves, ce que les Andersons ont considéré comme le glas de leur affaire.

« Ma femme et moi sommes tous deux convaincus qu’il s’agit d’un mal absolu et nous lutterons jusqu’à la mort contre cette situation », a déclaré au Times Scott, propriétaire d’un terrain de golf à Gilbert, en Arizona. « Il est hors de question que nous laissions faire cela. »

Il a déclaré que le procès lui avait coûté environ 400 000 dollars.

« Ma retraite est repoussée de cinq ans », a-t-il déclaré. « Je paie le prix fort. Chaque jour, je reçois une nouvelle facture et je suis sur le point de m’effondrer. » Il a déclaré qu’il ferait appel.

Sa femme a dit qu’elle voulait continuer à se battre.

« Je vendrai un rein, dit Diana. Je m’en fiche. »