Un couple nommé ambassadeur d’une association caritative pour la maladie d’Alzheimer

Un couple atteint de la maladie d’Alzheimer est devenu ambassadeur d’une association de recherche.

Frank et Alison Littleford, de Wolverhampton, ont été nommés ambassadeurs d’Alzheimer’s Research UK suite à leurs efforts pour sensibiliser à la maladie.

M. Littleford a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2020 et le couple travaille pour soutenir l’association caritative depuis 2022.

Ils ont accordé de nombreuses interviews aux médias et ont récemment joué dans un film créé par l’organisation, qui explorait l’impact de la maladie sur leur vie.

Mme Littleford a déclaré qu’ils étaient tous deux « ravis » et « incroyablement honorés » d’avoir été nommés ambassadeurs.

« Nous avons subi de nombreuses pertes différentes à cause de la maladie d’Alzheimer et elles continuent à mesure que la santé de Frank se détériore », a-t-elle déclaré.

« Mais au milieu de cette tristesse, un moment fort a été notre engagement auprès d’Alzheimer’s Research UK. »

Elle a ajouté qu’ils étaient fiers de partager leur histoire et de contribuer à faire connaître ce que signifie vivre avec la maladie d’Alzheimer.

« Cela a été très important pour nous donner un sens à notre mission et un objectif à atteindre », a ajouté Mme Littleford.

« Contribution extraordinaire »

L’association Alzheimer’s Research UK a déclaré que le couple faisait partie d’un petit groupe de partisans, de scientifiques et de célébrités à qui ce rôle honorifique a été attribué.

Parmi les autres personnalités présentes figurent le veuf de Dame Barbara Windsor, Scott Mitchell, le président exécutif d’Islande, Richard Walker, et les acteurs Will Poulter et Ruth Wilson.

Hilary Evans-Newton, directrice générale de l’association caritative, a déclaré que M. et Mme Littleford avaient apporté une « contribution extraordinaire ».

« En partageant leur histoire, ils ont également mis en lumière l’espoir que la recherche apporte », a-t-elle déclaré.

« C’est grâce aux efforts de nos brillants partisans, comme Alison et Frank, que nous trouverons un remède. »

