Un couple néo-nazi accusé d’avoir comploté pour faire sauter le réseau électrique

Le fondateur d’Atomwaffen, Brandon Russell, et sa petite amie auraient prévu de faire sauter cinq sous-stations électriques

Le fondateur du groupe néonazi Atomwaffen et sa petite amie ont été accusés de complot en vue de détruire une installation énergétique, a révélé le ministère américain de la Justice. Le couple devrait comparaître devant un tribunal fédéral lundi et pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison.

Brandon Russell, un vétéran de la Garde nationale qui a fondé l’organisation suprémaciste blanche Atomwaffen en 2016, a rencontré Sarah Clendaniel alors qu’ils étaient tous deux incarcérés, bien que l’on ne sache pas comment ils se sont liés car ils étaient hébergés dans des établissements différents.

Le couple a commencé à discuter des attaques d’infrastructure l’été dernier et a partagé les détails de leur complot présumé le mois dernier avec un informateur infiltré que Russell avait rencontré alors qu’il purgeait une peine fédérale pour possession d’un engin destructeur non enregistré et stockage inapproprié de matériaux de fabrication de bombes.

En savoir plus Les États-Unis se rangent du côté de l’Allemagne et de l’Italie pour s’opposer à une résolution anti-nazie

Le couple prévoyait d’attaquer cinq sous-stations électriques de la région de Baltimore après une tempête de neige “lorsque la plupart des gens utilisent l’électricité au maximum”, Russell a dit à l’informateur. Ils tireraient sur les transformateurs, comme il l’a expliqué, c’étaient “fait sur mesure et pourrait prendre près d’un an à remplacer.”

Clendaniel se serait vanté auprès de l’informateur que leur “légendaire” complot serait “poser [Baltimore] gaspiller,” avouant qu’elle était en train de mourir d’une maladie rénale et qu’elle voulait “réaliser quelque chose de valable” d’abord. Elle avait purgé une peine dans une prison d’État du Maryland pour avoir volé des dépanneurs avec une machette.

“Les accusés ne se contentaient pas de parler, mais prenaient des mesures pour mettre leurs menaces à exécution et poursuivre leurs objectifs extrémistes”, Thomas Sobocinski, l’agent spécial en charge du bureau du FBI à Baltimore, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse. Il a décrit le couple comme « des extrémistes à motivation raciale ou ethnique ».

Cependant, il n’est pas clair s’ils s’étaient fixés sur des cibles spécifiques ou avaient conçu un calendrier pour les attaques. Clendaniel aurait prévu de chercher des endroits appropriés, mais n’avait pas encore accès à une arme à feu.

Sobocinski a reconnu que le FBI n’avait aucune preuve reliant le complot présumé du couple aux récentes attaques contre des centrales électriques dans l’Oregon, Washington et la Caroline du Nord. Au moins six attaques de ce type avaient été signalées en décembre, bien qu’aucun motif ou suspect n’ait été rendu public.

EN SAVOIR PLUS: “Tous les vrais skinheads sont allés en Ukraine”: un néo-nazi américain décrit les crimes de ses “collègues” ukrainiens

Le Department of Homeland Security a mis en garde contre un large spectre “environnement de menace accrue” en novembre, y compris, mais sans s’y limiter, les attaques ciblant des infrastructures critiques. L’agence a averti en janvier dernier que les extrémistes nationaux s’étaient développés “crédible, précis” prévoit d’attaquer les infrastructures électriques. Ils ont cité un document publié sur une chaîne Telegram « extrémiste » qui décrivait comment attaquer un réseau électrique avec des armes à feu afin d’aider à provoquer l’effondrement de la société.