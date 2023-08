Un couple musulman battu à mort pour la liaison de son fils avec une fille hindoue dans UP

Un homme et sa femme ont été battus à mort avec des barres de fer et des bâtons par leurs voisins à Sitapur, dans l’Uttar Pradesh. Trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire et la police affirme que le meurtre serait le résultat d’une liaison entre le fils de la victime et la fille de l’un des accusés.

Le couple, Abbas et sa femme Kamrul Nisha, sont morts sur place lors de l’attaque de vendredi et tous les accusés ont fui les lieux.

Le surintendant de la police de Sitapur, Chakresh Mishra, a déclaré qu’il y a quelques années, le fils d’Abbas s’était enfui avec une fille de la maison voisine. Une affaire a été enregistrée à cet égard et le fils d’Abbas a été envoyé en prison.

Lorsque le fils d’Abbas a été libéré de prison il y a quelques jours, certains membres de la famille ont planifié l’attaque contre le couple, a indiqué la police.

« Selon les villageois, le fils du couple décédé et la fille de Shaukat Rampal, Ruby, avaient eu une liaison. Shaukat avait enlevé Ruby en 2020. À cette époque, Ruby était mineure et après avoir enregistré une affaire, la police a envoyé Shaukat en prison. Il a de nouveau enlevé et épousé Ruby en juin », a déclaré Chakresh Mishra.

Selon la police, les trois principaux accusés ont été arrêtés et une chasse est en cours pour deux autres.