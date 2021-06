Un couple marié plaide coupable dans l’affaire des émeutes de Trump Capitol

Avant l’émeute, Jessica Bustle avait écrit dans un article sur Facebook : « Nous ne gagnons pas cette chose en restant sur la touche. Excitée de défendre la vérité avec mes compatriotes patriotes et combattants de la liberté à Washington aujourd’hui. »

Après l’émeute, Jessica a écrit sur Facebook : « Nous avons besoin d’une révolution ! Nous pouvons accepter une élection honnête et juste, mais ce n’est PAS juste et les patriotes ne veulent pas voir leur pays entrer dans le communisme et être détruit à cause d’un mensonge. »

Jessica a également qualifié le vice-président de l’époque, Mike Pence, de « traître » et s’est vanté de « Nous avons pris d’assaut le Capitole » dans un autre message.

L’émeute a commencé après que Trump a exhorté les partisans lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche à marcher vers le Capitole, où le Congrès se réunissait en session conjointe pour confirmer la victoire du président Joe Biden par le Collège électoral.

Pence présidait les débats lorsque des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut le complexe du Capitole et envahi les salles du Congrès.

Les enregistrements de données des téléphones portables associés aux agitations ont indiqué qu’ils étaient dans la rotonde du Capitole pendant environ 20 minutes.