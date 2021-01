Lors d’un incident déchirant, un couple de personnes âgées basé à Chicago, aux États-Unis, a perdu la vie à cause d’un mortel coronavirus. Mike Bruno et Carol Bruno ont adhéré à toutes les mesures de précaution recommandées par les organisations de santé. La seule chose qui a mal tourné, c’est que Carol est sortie pour une coupe de cheveux à la résidence de son fils.

Selon un rapport publié dans le CNN, le couple est décédé à 10 jours d’intervalle. Le duo était marié depuis près de 60 ans. Leur fils Joseph Bruno a déclaré au portail qu’il souhaitait que le cas de ses parents soit considéré comme un exemple. Il est d’avis que tout le monde devrait savoir que n’importe qui peut contracter le virus. Joseph a révélé que ce n’était qu’une seule erreur qui avait coûté la vie à ses parents.

Décrivant la série d’événements, il a mentionné que Carol lui avait rendu visite ainsi qu’à sa sœur qui travaille au salon car elle était censée donner une coupe de cheveux à leur mère. Par mesure de précaution, la sœur avait pris le coronavirus tester. Le rapport était négatif, mais elle s’est assurée de se mettre en quarantaine pendant quelques jours. Même si les enfants voyaient leur mère après un très long moment, ils ont veillé à ce qu’aucun câlin ne soit échangé. En fait, ils se sont également fait un devoir de porter des masques en tout temps. Par mesure de précaution supplémentaire, le fils s’était également assuré que les fenêtres de la maison étaient ouvertes.

Ce qui a conduit à l’incident, c’est le fait qu’un jour après que Carol ait visité l’appartement de Joseph fin novembre, sa sœur a commencé à développer des symptômes de Covid-19 . Peu de temps après, lui-même et sa mère ont commencé à se sentir mal. Les choses ont empiré rapidement car Carol a dû être admise à l’hôpital le jour de Thanksgiving. Cependant, après quelques jours, elle a été libérée car son état s’est amélioré. Malheureusement, la mère a dû être mise sous respirateur juste après deux jours de congé. De plus, au même moment, Mike est également tombé malade. Lui aussi avait alors développé des symptômes du virus mortel et par conséquent a été admis à l’hôpital.

Ce qui a suivi n’était rien de moins qu’un chagrin majeur. Mike a été mis sous respirateur et le lendemain, sa femme est décédée. Exactement neuf jours après la mort de sa femme, lui aussi a quitté le monde.

Pendant ce temps, le coronavirus a coûté la vie à des milliers de personnes à travers le monde. Diverses organisations liées à la santé, y compris l’Organisation mondiale de la santé, ont conseillé aux gens de se laver ou de désinfecter fréquemment les mains et de porter des masques faciaux sans faute lorsqu’ils sortent de chez eux. De nombreux pays avaient également imposé un verrouillage pour freiner la propagation du virus. On conseille aux gens du monde entier jusqu’à ce jour d’éviter tout type de rassemblement public afin de pouvoir se sauver du roman. coronavirus .