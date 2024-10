Un couple marié depuis 10 ans et père de trois enfants a subi un test ADN qui a laissé sa femme « malade au ventre »

Alors que les tests ADN étaient autrefois une chose que nous regardions démêler des intrigues et résoudre des affaires sur grand écran, ils sont désormais une chose à laquelle nous avons beaucoup plus facilement accès.

Nous pouvons désormais découvrir par nous-mêmes qui pourrait être notre père ou même faire facilement une analyse complète de nos ancêtres comme cadeau de Noël.

Mais un peu moins gaiement, lorsque ce couple marié depuis plus d’une décennie a décidé de faire un test ADN, la mère de trois enfants a eu « mal au ventre ».

Celina Quinones a décidé de faire un test 23andMe pour pouvoir retracer son arbre généalogique et cela a fini par la laisser se demander si elle devait quitter son mari, Joseph.

Ils se sont mariés après seulement quatre mois avant d’avoir trois enfants ensemble.

Le couple s’est marié dans les années 2000. (TikTok/celinaq)

Et après être devenue mère, la femme a décidé de se pencher sur son histoire familiale, mais les choses étaient un peu plus proches de chez elle.

Célina a expliqué au L’amour ne juge pas Podcast : « J’ai commencé à vraiment plonger dans mon ADN parce que je voulais découvrir mon héritage – ma fille a la peau très foncée et mon fils a les cheveux bouclés, mon enfant du milieu a la peau claire et tout le monde demandait ‘qu’est-ce que tu es ?’ qu’est-ce que tu es?’ Je ne pouvais pas vraiment donner de réponse, sauf pour les Amérindiens.

Ainsi, le couple du Colorado a envoyé ses échanges d’ADN pour être dérouté lorsque les résultats sont revenus.

Il s’avère que Celina et Joseph ne sont pas seulement mari et femme, mais aussi cousins ​​du troisième au cinquième degré. Quand la femme réalisa qu’elle était « un peu malade [her] estomac’.

« Je pensais : « Devrions-nous divorcer ? Sommes-nous censés être ensemble ?' », se souvient-elle.

Malgré le choc, ils sont restés mariés. (TikTok/celinaq)

En essayant de l’accepter, elle a partagé son choc sur TikTok car elle pensait que ce serait « drôle ».

Cependant, cela s’est retourné contre elle car elle a été victime de réactions négatives et d’abus.

« Je ne savais pas que ça allait exploser à ce point », a-t-elle déclaré. « Une personne là-bas a dit : ‘C’est tellement inquiétant, pourquoi épouseriez-vous votre cousin ?' »

Celina a décrit comment il y avait une masse de commentaires comme celui-ci alors que d’autres ont insisté sur le fait qu’ils auraient dû le savoir et ont même déclaré qu’ils «se sentaient mal pour les enfants».

Leur fils adolescent s’est exprimé et a déclaré : « Je me sens un peu bizarre à ce sujet, parce que ce n’est pas quelque chose dont vous voulez vous vanter ou le dévoiler au monde ou quoi que ce soit.

« S’ils l’avaient découvert avant de se marier, je pense qu’il y aurait manifestement quelque chose qui ne va pas, mais depuis qu’ils l’ont découvert après, il n’y a pas un seul problème. »

Lorsque Célina et Joseph se sont mariés, aucun de leurs proches ne s’est reconnu lors du mariage. Il s’avère que la grand-mère paternelle de Joseph avait adopté, ce qui signifie qu’un lien familial a été perdu.

Celina a ajouté : « Le Colorado semble si grand, mais il n’est vraiment pas si grand.

« Tout le monde connaît tout le monde et, très probablement, tout le monde est lié. »

Et ce n’est pas un problème entre les deux hommes, puisqu’ils sont maintenant mariés depuis 17 ans.