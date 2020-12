La pandémie de Covid-19 a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde. Le virus mortel continue de perturber la routine et la santé de millions de personnes dans le monde. La vie d’un couple marié à Grand Prairie dans le nord du Texas a également été écourtée par le roman coronavirus.

Paul Blackwell et Rose Mary Blackwell étaient un couple marié et des enseignants dans des écoles locales. Les deux ont été infectés par coronavirus et est décédé en raison de Covid-19 complications liées, signalé CBS.

Le couple recevait un traitement ensemble au Harris Methodist Hospital de Fort Worth. Cependant, le Covid-19 les complications liées avaient aggravé leur état et ils étaient sous ventilateurs. Selon le rapport, la famille a été informée que Paul et Rose ne survivraient pas.

Comme les deux étaient sous ventilateurs, la famille a dû prendre la difficile décision de retirer le respirateur. Parlant de leur perte tragique, leur fils Christopher Blackwell a déclaré que ses parents étaient ensemble dans une pièce et se tenaient la main lorsqu’ils ont été retirés du système de survie. «Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant et il est même difficile de le mettre en mots», a-t-il déclaré.

Pendant que Paul était enseignant à la Fannin Middle School, Rose enseignait à la Travis World Language Academy. On ne sait pas comment les deux ont attrapé le coronavirus . Les autorités de ces deux institutions ont mis à disposition des étudiants des conseillers après le décès de leurs enseignants en raison de coronavirus .

Leur famille est maintenant lever des fonds pour leurs funérailles et leurs monuments commémoratifs.

Ce n’est pas le premier cas du genre où quelqu’un a perdu ses deux parents à cause du virus mortel dans l’État du Texas. Un garçon de 5 ans nommé Raiden Gonzalez a perdu son père en raison de Covid-19 et quelques mois plus tard, la mère du garçon est également décédée Covid-19 complications liées.

En juillet 2020, un couple marié depuis 53 ans est également décédé au Texas dans l’heure en raison des complications liées à Covid-19 .

Le coronavirus a fait plus de 24 000 morts dans l’État du Texas aux États-Unis. Il semble qu’il y aura un soulagement pour les résidents et une baisse du nombre d’infections chez les personnes vaccinées depuis coronavirus .

La vaccination a maintenant commencé dans l’état du Texas avec l’arrivée des doses initiales lundi. Le 15 décembre, les premiers agents de santé ont reçu le coronavirus vaccin à Austin.