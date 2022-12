Un couple marié au premier regard au Royaume-Uni se prépare pour une réunion spéciale de Noël « explosive » ce soir

MARIÉS À First Sight UK Chanita Stephenson et Jordan Emmett-Connelly sont prêts pour une réunion spéciale de Noël « explosive » ce soir.

Jordan Emmett-Connelly et Chanita Stephenson trouveront “difficile de se remettre ensemble” lors de l’émission spéciale de Noël, a-t-on appris.

Canal 4

Chanita et Jordan auront du mal à se retrouver après la révélation des retrouvailles de Noël[/caption]

Canal 4

Le couple a appelé les choses secrètement après que Jordan « ait cessé de faire un effort » pour voir Chanita et « l’a coupée »[/caption]

Le couple s’est marié dans le cadre de la série de l’émission E4 de cette année – mais s’était secrètement séparé après que Jordan “a cessé de faire un effort” pour voir sa femme à la télévision et “l’a coupée”.

Des mois après la fin du tournage de la série, l’assistante sociale, 30 ans, a admis qu’elle avait enfin «fermé» après avoir été brutalement larguée à la télévision.

Avant le spécial de Noël de dimanche, Chanita a déclaré qu’il pouvait être émouvant de se regarder à la télévision alors qu’elle était obligée de “revivre les sentiments” encore une fois, malgré la fin de la série il y a des mois.

Alors qu’ils se retrouvent face à face après leur séparation dramatique, l’experte en relations Charlene Douglas a révélé que le couple aura du mal à se retrouver après les retrouvailles.

Charlene a déclaré: “J’ai hâte de voir comment Jordan [Emmett-Connelly] et Chanita [Stephenson] trouver cette union. Cela fait un moment et je ne sais pas s’ils ont été en contact. D’après ce que j’ai compris, ils étaient amis, donc je ne sais pas s’ils resteront les mêmes ou non.

Elle a poursuivi: “C’est toujours super gênant de voir un ex à un événement en sachant qu’il va être là. Ce sera intéressant de voir comment cela se déroulera et je peux imaginer qu’ils seront tous les deux très nerveux.

Le spécialiste des relations a partagé qu’il serait “difficile” pour le couple de se remettre ensemble car il y a “tellement d’yeux sur eux qui attendent de voir ce qui se passe”.

L’expert a ajouté: «Je crois qu’ils ont beaucoup appris sur eux-mêmes, les relations et ce dont ils ont besoin des relations. J’espère qu’ils sont toujours restés amis.

Les patrons de l’E4 espèrent que le spin-off de Noël sera un succès.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les patrons sont ravis du succès de cette série jusqu’à présent et ont pensé qu’un spin-off de Noël serait le moyen idéal pour en tirer parti.

“Ce sera un format similaire à celui de la spéciale Love Island en 2018, les plus grandes stars de cette série et des précédentes restant ensemble dans une grande maison de campagne.”

Les fans de la série peuvent s’attendre à voir “des larmes, de la romance et de nombreuses vieilles blessures rouvertes” lors de la réunion de Noël.

La source a ajouté: “Ce sera un vrai cracker de Noël qui fera exploser la saison des fêtes.”

Canal 4

Les retrouvailles de Noël seront « explosives »[/caption]