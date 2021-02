Un couple laisse un pourboire de 2000 dollars au restaurant où ils ont eu leur premier rendez-vous

Un restaurant ou un café préféré n’est pas seulement une cuisine ou une ambiance délicieuse, l’endroit crée un lien émotionnel alors que les gens se font des souvenirs à l’endroit que nous pouvons chérir avec affection pour toujours. Sortir avec votre famille, vos amis ou vos proches à votre endroit préféré vous rend attaché à l’endroit à chaque visite et aux souvenirs que vous vous faites de la nourriture.

Un couple, de Chicago, a laissé un généreux pourboire à leur joint local préféré pour aider l’endroit à traverser les moments difficiles dus à la pandémie de coronavirus. La photo du reçu a été partagée par le restaurant sur sa page Facebook le jour de la Saint-Valentin.

Le couple a laissé un énorme pourboire de 2000 USD avec sa commande de seulement 137,33 USD au Club Lucky à Chicago, aux États-Unis. Le reçu porte une note manuscrite remerciant le restaurant pour « 20 ans de bons souvenirs, une excellente cuisine et des services exceptionnels. Bravo à bien d’autres », lit-on dans la note. La douce histoire derrière l’acte vous rendra les yeux brillants et restaurera votre foi en l’humanité.

La légende de Facebook a révélé que l’invité avait eu son premier rendez-vous avec sa femme dans le même restaurant il y a 20 ans le 12 février. Le couple revenait chaque année le même jour et à la même heure – 7 h 30 – et était assis au même stand # 46. « Nous lui avons donné une résolution permanente et permanente à cette période chaque année! » Le restaurant ému par cet incroyable numéro a remercié le couple pour sa générosité. «Nous sommes honorés de faire partie de la vie de ce couple et très TRÈS reconnaissants pour leur générosité! Pendant cette période difficile, cela a instantanément remonté le moral de tout notre personnel! Nous ne saurions trop vous remercier », lit-on dans le message.

Le couple a demandé que le pourboire soit partagé également entre le «personnel incroyable».

L’acte a touché le cœur des gens qui applaudissent ce geste sincère. L’un des utilisateurs a déclaré qu’elle et son mari avaient également eu leur premier rendez-vous au Club Lucky. Un autre utilisateur a écrit que le Club Lucky est comme «la maison pour beaucoup car ils offrent un excellent service».