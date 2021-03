Jenny et Narumi ont pleuré de bonheur la semaine dernière lorsqu’un tribunal japonais a jugé que l’interdiction des mariages homosexuels était inconstitutionnelle, une décision qui leur a permis de se rapprocher d’un mariage légal et de fonder une famille. La décision du tribunal de district de Sapporo, la première au Japon sur la légalité des mariages homosexuels, a été une victoire symbolique majeure au Japon, le seul pays du Groupe des sept grandes nations à ne pas reconnaître pleinement les partenariats homosexuels.

Pour Jenny et Narumi, qui envisagent de vivre ensemble et ont organisé une cérémonie de mariage non juridiquement contraignante, c’était beaucoup plus personnel. «Je me sentais léger, la lumière de l’espoir», a déclaré Narumi, 27 ans. Jenny et elle ont refusé de donner leur nom de famille à Reuters en raison des opinions encore conservatrices du Japon sur les couples lesbiens, gays, bisexuels et transgenres (LGBT).

«C’était un doux espoir que peut-être bientôt, je ne sais pas quand, je pourrais épouser Jenny au Japon.»

Ce fut le coup de foudre pour Jenny, 28 ans, lorsqu’elle a rencontré Narumi en janvier 2020 via une application de rencontres.

Leur romance s’est développée rapidement et, en août, ils vivaient ensemble et avaient souscrit un certificat de partenariat, ce qui facilite la location d’appartements et les visites à l’hôpital, mais ne fournit pas de garanties juridiques telles que les droits d’héritage ou la garde des enfants d’un partenaire.

«Nous sommes vraiment heureux», a déclaré Jenny, qui est à moitié américaine et à moitié japonaise. «Mais si nous pouvions nous marier légalement, par exemple, nous pourrions devenir parents.»

« Dans l’état actuel des choses, l’enfant serait légalement enregistré comme n’ayant qu’un seul de nous comme parent. » Les deux ont discuté de déménager aux États-Unis si rien ne change au Japon, puisque Jenny est une citoyenne américaine.

La décision de la semaine dernière portait sur l’un des cinq cas similaires en cours au Japon. La décision pourrait créer un précédent qui influence d’autres cas, mais pour que le mariage homosexuel soit autorisé, une nouvelle loi doit être mise en place, ce qui prendra probablement un certain temps.

Cependant, la pensée publique est en train de changer. Un sondage d’opinion réalisé le week-end par Asahi Shimbun a révélé que 65% des personnes interrogées soutenaient la décision. Les deux femmes ont déclaré qu’une grande partie de leur joie était le sentiment que les voix des résidents japonais LGBT avaient finalement été entendues en haut lieu.

«J’ai senti quelque chose de longtemps refoulé en moi éclater, que nous avions finalement été reconnus,» dit Narumi.

Jenny a déclaré qu’elle se rendait compte que pouvoir se marier légalement pourrait prendre du temps, mais qu’elle garde ses rêves.

«Si nous pouvions avoir les mêmes garanties juridiques que tout le monde, j’aimerais avoir des enfants et vivre avec Naru-chan», dit-elle en utilisant un surnom affectueux.

«J’aimerais vivre dans une maison remplie d’enfants, de chiens et de chats, un endroit chaleureux plein de rires.»