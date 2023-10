Un couple israélien assassiné par le Hamas a caché leurs jumeaux de 10 mois lorsque des terroristes sont entrés par effraction dans leur maison

Un JEUNE couple israélien a été contraint de cacher ses jumeaux aux terroristes du Hamas qui sont entrés par effraction dans leur maison et les ont assassinés.

Itai et Hadar Berdichevsky, tous deux âgés de 30 ans, auraient tenté de repousser les militants qui les avaient attaqués chez eux, mais n’auraient pas survécu.

Les combats se poursuivent alors qu'Israël frappe Gaza et que le Hamas menace de décapiter les civils en représailles.

Les jumeaux ont été miraculeusement retrouvés vivants environ 14 heures plus tard, après que leurs parents les aient cachés dans un abri anti-aérien.

La famille a été prise dans une embuscade chez elle à Kfar Gaza, dans le sud d’Israël, à environ cinq kilomètres à l’est de Gaza.

Les troupes israéliennes ont pu secourir les bébés et les remettre à leur grand-mère.

Plus de 1 200 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza depuis que le groupe terroriste palestinien a pris d’assaut la frontière samedi et en a massacré des centaines lors d’une attaque surprise.

En représailles, les avions de combat israéliens ont bombardé sans relâche la bande de Gaza et l’État envisage de lancer une offensive coordonnée.

Et des images seraient désormais apparues montrant des sauvages du Hamas décapitant des soldats israéliens captifs dans des actes horribles qualifiés de « pires que l’EI » par Tsahal.

Cela survient alors que trois Britanniques ont été confirmés morts en Israël et que sept autres sont portés disparus.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a comparé le groupe à l’Etat islamique dans un discours accablant dans lequel il a juré de les détruire.

Il a déclaré : « Nous n’avons pas vu de telles atrocités de la part de l’Etat islamique. Des enfants ont été exécutés et des familles entières exterminées par les terroristes arabes.

« Il y a eu des atrocités que je ne décrirai pas ici. Le Hamas est ISIS et nous le détruirons à mesure que le monde vaincra ISIS.

« À la fin de la guerre, tous nos ennemis sauront que c’était une terrible erreur d’attaquer Israël.

« Ce que nous ferons à notre ennemi au cours des prochains jours aura un impact sur des générations. Tout endroit à partir duquel le Hamas opère sera transformé en décombres. »

Cela vient comme…

Plus de 1 500 morts en Israël et à Gaza ont été confirmés et des milliers d’autres ont été blessés

Les terroristes du Hamas ont lancé une attaque totale contre Israël depuis la terre, les airs et la mer avec le tir de 5 000 roquettes

Israël a riposté avec de lourdes frappes aériennes sur Gaza et a mobilisé 300 000 soldats pour une invasion terrestre à grande échelle

Le Premier ministre Netanyahu a qualifié le Hamas de « pire que l’EI » et a déclaré qu’Israël les écraserait avec « une force comme jamais auparavant »

Le Hamas aurait commencé à décapiter des soldats captifs et aurait menacé d’exécuter des civils à chaque frappe israélienne.

Trois citoyens britanniques ont été confirmés morts, tandis que sept autres Britanniques sont portés disparus.

Rishi Sunak a convoqué une réunion urgente du COBRA pour discuter des attaques

Les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Tel Aviv alors que la violence fait rage

L’attaque a été surnommée « le 11 septembre en Israël » après un « échec embarrassant des services de renseignement »

Un haut responsable du Hamas aurait déclaré que le groupe était ouvert à un éventuel cessez-le-feu après avoir « atteint ses objectifs ».

Les forces israéliennes rassemblent leurs 173 000 soldats, dont 8 000 commandos d’élite, ainsi que 300 chars et de nombreux armements lourds à la frontière avec Gaza, dans la ville de Sderot.

300 000 soldats de réserve supplémentaires ont été mobilisés dans un geste sans précédent et envoyés vers le sud en prévision d’une éventuelle invasion.

Lundi matin, Israël a imposé un « siège complet » sur la zone – comprenant une interdiction totale de la nourriture et du carburant entrant dans Gaza et une coupure immédiate de l’approvisionnement en eau.

« Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant.

« Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. »

Les terroristes du Hamas ont lancé une attaque totale contre Israël depuis la terre, les airs et la mer avec 5 000 roquettes tirées aux petites heures du samedi matin.

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière des 75 ans d’histoire du pays.

Jusqu’à présent, au moins 800 personnes ont été tuées en Israël et plus de 500 sont confirmées mortes à Gaza – le nombre de morts devant s’alourdir des deux côtés.

Plus de 260 corps ont été retrouvés lors du festival de musique Supernova à Souccot, dans le sud d’Israël, après que les fêtards ont été massacrés par des hommes armés en parapente et par un barrage de roquettes.

Des images choquantes montraient des ravers terrifiés fuyant le site, qui était la première cible des envahisseurs terroristes – avec environ 750 personnes toujours portées disparues.

Un char israélien se dirige vers la frontière sud d'Israël avec la bande de Gaza alors qu'ils préparent une offensive terrestre