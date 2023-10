Un couple israélien affirme que des cookies et des chansons ont distrait les envahisseurs du Hamas lors du raid meurtrier de l’équipe SWAT : rapport

Un couple israélien affirme avoir survécu à ce qui aurait pu être une prise d’otages mortelle en traitant les insurgés du Hamas comme des invités.

David et Rachel Edry, habitants d’Ofakim, ont déclaré samedi aux médias israéliens qu’ils avaient été pris en otage dans leur propre maison par des combattants lourdement armés.

« Je les ai accueillis du mieux que je pouvais. J’ai plaisanté avec eux. J’ai joué à un jeu avec eux, dans lequel ils m’ont appris un mot en arabe, et je leur en ai appris un en hébreu », a déclaré Rachel Edry au journal Walla.

L’armée de l’air israélienne déclenche de « vastes vagues d’attaques » sur la bande de Gaza et tue deux hauts responsables du Hamas

« J’ai tout fait pour rester en vie. J’ai dû attendre jusqu’à ce que la cavalerie vienne à mon secours », a-t-elle ajouté.

Des insurgés alignés sur le Hamas sont entrés dans la maison des Edry samedi soir et ont occupé le bâtiment pendant 15 heures, selon le Times of Israel.

Le couple, parents de deux policiers qui ont participé au raid pour les secourir, a été retenu captif par des terroristes sous la menace d’une arme et sous la menace d’une grenade non goupillée.

LE PAPE FRANÇOIS CONTACTE UNIQUEMENT L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE GAZA ALORS QUE LE CARNAGE CONTINUE

Rachel Edry a déclaré aux médias qu’elle avait survécu à cette épreuve en faisant des blagues, en créant des liens avec les terroristes et en utilisant toutes les excuses dont elle disposait pour se déplacer dans la maison de manière à aider les autorités à localiser son emplacement.

Rachel Edry aurait offert des biscuits aux terroristes et chanté une chanson en hébreu du chanteur israélien Lior Narkis jusqu’à ce que les forces de sécurité pénètrent finalement dans la maison et tuent les terroristes.

Les voisins ont afflué vers la maison après l’épreuve, découvrant que deux policiers et les cinq terroristes avaient été tués, selon le Times of Israel.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les habitants ont rituellement nettoyé le sang des policiers qui ont perdu la vie lors du raid, avec l’aide de chefs religieux juifs.

« C’était un miracle, et c’est édifiant car cela montre que Dieu veille sur nous et qu’avec son aide nous avons l’intelligence et l’humanité nécessaires pour vaincre la brutalité bestiale de nos ennemis, même lorsque nous sommes dos au mur », a déclaré Daniel Mualem, le Voisin des Edry, 33 ans.