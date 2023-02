Un couple iranien risque 10 ans de prison pour avoir dansé dans la rue

Les autorités iraniennes auraient prononcé une peine de 10 ans de prison contre un couple enregistré en train de danser dans la rue.

Astiyazh Haqiqi, 21 ans, et son fiancé Amir Mohammad Ahmadi, 22 ans, ont posté une vidéo d’eux-mêmes dansant ensemble en public devant la tour Azadi à Téhéran, également connue sous le nom de “tour de la liberté”.

Le tribunal les a condamnés pour “incitation à la corruption et à la prostitution publique”, ainsi que pour “collusion contre la sécurité nationale et propagande contre l’establishment”, a rapporté la BBC.

La police a également fait une descente au domicile familial de Haqiqi avant son arrestation.

On ne sait pas si la peine de 10 ans s’applique à chacun d’eux ou s’il s’agit d’une peine combinée. Ils ont également été condamnés à une interdiction de réseaux sociaux de deux ans et doivent quitter le pays, a rapporté The Guardian.

L’agence de presse américaine Human Rights Activists News Agency a cité des sources proches de la famille en rapportant que le couple n’avait pas d’avocat pendant la procédure judiciaire et ne pouvait pas payer la caution.

Le couple n’est que deux des quelque 14 000 personnes arrêtées au cours des derniers mois alors que le gouvernement iranien continue de réprimer toute personne considérée comme ayant un lien avec les manifestations contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédée pendant sa détention. de la police des mœurs iranienne.

Les manifestations se sont depuis étendues à plus de 140 villes et villages à travers le pays lors de manifestations qui marquent l’un des plus grands défis à la théocratie iranienne depuis la révolution de 1979. Les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles, des tirs d’oiseaux, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les manifestants, selon des groupes de défense des droits.

Des célébrités, des journalistes et des athlètes professionnels font partie des personnes emprisonnées en raison des manifestations.

Un autre couple a posté une vidéo devenue virale lors des manifestations pour s’être embrassé dans la rue – défiant la loi du pays sur le hijab (foulard), qui avait également incité la police des mœurs à arrêter Amini, et les lois contre l’affection du public pour les couples non mariés en Iran.

Le gouvernement iranien a exécuté quatre personnes alors que les manifestations se poursuivent dans tout le pays, dont deux exécutées au cours des premières semaines du Nouvel An, accusées d’avoir tué un membre de la force des volontaires des Gardiens de la révolution iraniens.

“La révolution en Iran a déjà eu lieu”, a déclaré Lisa Daftari, experte du Moyen-Orient et rédactrice en chef de The Foreign Desk, à Fox News Digital. “Quand un couple se sent suffisamment à l’aise pour danser ouvertement avec le sexe opposé, célibataire, sans son foulard et pour publier en ligne ce produit de leur joie et de leur bravoure, cela montre à quel point ce mouvement est déjà arrivé.”

“Le fait que le régime essaie d’arrêter toute célébration de la vie ou tout symbole de liberté montre non seulement à quel point les mollahs ont été répressifs pendant 44 ans, mais aussi à quel point ils craignent que ce mouvement actuel n’affaiblisse leur détermination”, a ajouté Daftari. . “Ils font des exemples de quiconque est prêt à montrer sa bravoure en s’embrassant, en dansant, en chantant ou en rappant. Le régime fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire taire les dissidents et reprendre le récit.”

Les militants disent qu’au moins 16 personnes ont été condamnées à mort lors d’audiences à huis clos pour des accusations liées aux manifestations. Les condamnations à mort en Iran sont généralement exécutées par pendaison.

Au moins 517 manifestants ont été tués et plus de 19 200 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de décompte officiel des personnes tuées ou détenues.

L’Associated Press a contribué au rapport.