Un couple iranien filmé en train de danser à Téhéran emprisonné pendant 10 ans et demi

Un couple iranien a été emprisonné pendant plus de 10 ans chacun après qu’une vidéo d’eux dansant romantiquement près d’un monument de Téhéran a été publiée sur les réseaux sociaux, selon l’agence de presse militante HRAN. Astiaj Haghighi et Amir Mohammad Ahmadi, populaires Influenceurs Instagram qui auraient au début de la vingtaine, ont été arrêtés par les forces de sécurité chez eux en novembre, a indiqué le groupe d’activistes.

Ils ont été condamnés par un tribunal de Téhéran à 10 ans et demi de prison chacun pour « promotion de l’impureté et de l’indécence, attroupement et collusion contre la sécurité nationale, et propagande contre le régime ».

Le tribunal leur a également interdit d’utiliser les médias sociaux et leur a interdit de quitter le pays pendant deux ans.

Leur emprisonnement intervient au milieu d’une répression plus large par le régime théocratique iranien gouvernement dans le but d’éteindre un soulèvement de plusieurs mois appelant à son éviction. Les manifestations ont éclaté à la mi-septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue après avoir prétendument violé le code vestimentaire conservateur du pays pour les femmes. Les manifestants comprennent également des personnes qui se plaignent de la pauvreté de masse, de la corruption et de la violence parrainée par l’État.

Les femmes et les jeunes jouent un rôle central dans le mouvement. Dans certaines villes, des femmes ont enlevé leur foulard et y ont mis le feu, dans un acte de défi contre les islamistes au pouvoir. (Haghighi ne portait pas de foulard dans la vidéo du couple dansant qui a circulé.) D’autres se sont coupés les cheveux en public.

Au moins 14 000 personnes, dont des enfants, ont été arrêtées lors des manifestations, le Les Nations Unies a déclaré en novembre, ajoutant que selon une estimation «conservatrice», plus de 300 personnes ont été tuées. HRANA estime également que l’Iran a prononcé au moins 22 condamnations à mort et accusé plus de 100 personnes d’infractions capitales.

La répression a suscité une condamnation internationale et un examen approfondi du bilan de l’Iran en matière de droits humains. Les États-Unis ont sanctionné en janvier une organisation liée à la répression, en le neuvième mouvement de ce genre depuis le début du soulèvement.

Dans le dernier cas, des séquences vidéo montrent le couple virevoltant devant la tour Azadi, devenue un symbole de liberté lors de la révolution islamique de 1979. Il existe des interdictions pour les femmes de danser en public, en particulier avec un homme. Haghighi ne portait pas non plus de foulard, le couvre-chef obligatoire pour les femmes iraniennes.

À un moment donné, Haghighi saute dans les bras de son partenaire de danse, serrant ses bras autour de son cou. Ses cheveux pendent et coulent alors qu’il la fait tourner – un geste considéré comme symbolique par certains partisans du mouvement de protestation.

Roham Alvandi, un expert de l’Iran à la London School of Economics, a déclaré que l’incident indiquait que la République islamique était sous pression. “Seul un régime faible et terrifié par son propre peuple emprisonnerait un jeune couple pour avoir dansé”, a-t-il écrit sur Twitter.