Un couple iranien condamné à 10 ans de prison pour avoir dansé en public

Un jeune couple iranien d’une vingtaine d’années a été condamné à 10 ans de prison après avoir partagé une vidéo d’eux-mêmes en train de danser dans la rue. La vidéo montre le dup dansant à la tour Azadi de Téhéran. Les lois iraniennes interdisent aux femmes de danser en public, et encore moins avec un homme. La femme, dans la vidéo, a également été vue sans foulard au mépris de la règle stricte de l’Iran. Le couple identifié comme étant Astiyazh Haghighi, 21 ans, et son fiancé, Amir Mohammad Ahmadi, 22 ans, ont été condamnés pour « promotion de la corruption et de la prostitution, collusion contre la sécurité nationale et propagande contre l’establishment », a rapporté DailyMail.

La vidéo du couple a été saluée par beaucoup comme un symbole de liberté exigé par le mouvement de protestation qui a commencé après la mort de Mhasa Amini, 22 ans, en garde à vue l’année dernière.

Bien que le couple n’ait pas lié leur vidéo de danse aux manifestations et aux troubles en cours en Iran, ils ont quand même fini par être détenus par les autorités après que leur vidéo ait recueilli des millions de vues sur Instagram.

La maison d’Astiyazh Haghighi a également été perquisitionnée par des fonctionnaires avant de l’arrêter. Outre la peine de prison, les autorités ont également interdit au couple d’utiliser les réseaux sociaux ou de quitter le pays pendant deux ans. Les deux sont également interdits de quitter le pays. Les troubles en Iran ont commencé en septembre avec diverses manifestations menées dans le pays pour renverser le régime du pays qui a accédé au pouvoir après la révolution de 1979. Des émeutes ont balayé le pays après la mort prématurée de Mahsa Amini, en garde à vue.

Amini a été détenue à Téhéran après avoir été accusée d’avoir violé la règle de moralité qui oblige toutes les femmes du pays à se couvrir les cheveux avec un hijab ou tout autre foulard. Amini se serait immolée par le feu et sa disparition est devenue un catalyseur pour des manifestations plus larges dans le pays. Les manifestations anti-gouvernementales visent à montrer le mécontentement des citoyens face aux inégalités, à la corruption, au chômage et à la pauvreté qui prévalent. Pour atténuer les protestations, les autorités gouvernementales imposent des peines sévères aux personnes arrêtées en raison de leur implication dans les troubles. Plus de 14 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations l’an dernier.

