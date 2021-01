Un mariage interconfessionnel entre un musulman et une femme catholique a été déclaré invalide par une commission d’enquête de trois membres du corps de l’église syro-malabar à Kochi au Kerala et a recommandé une action contre les prêtres qui ont célébré le mariage.

Le mariage, qui a eu lieu l’année dernière le 9 novembre, a eu lieu à l’église Saint-Joseph de Kadavanthara entre un musulman de Kochi et une catholique d’Irinjalakuda. Le mariage avait d’abord suscité la controverse après avoir été suivi par l’évêque émérite Mathew Vaniakizhakkel de Satna dans le Madhya Pradesh, car traditionnellement, les évêques n’assistent pas aux cérémonies de mariage interconfessionnelles.

Une photo du couple debout avec l’évêque qui est sortie dans le journal a également suscité des critiques de tous les horizons, à la suite de quoi ce dernier a également présenté des excuses disant qu’il regrettait d’avoir assisté au mariage et ne l’avait fait qu’en raison de sa proximité avec la famille de la mariée. .

L’église a été sévèrement critiquée pour avoir « promu » les mariages interreligieux alors qu’elle se prononçait également contre le « jihad d’amour ». La controverse a ensuite conduit l’archevêque de l’église syro malabar, Mar George Alencherry, à ordonner une enquête sur le mariage par le panel de trois membres de l’église.

Il convient également de noter que dans une chaîne d’événements connexe, la récente ordonnance controversée anti-conversion «Love-Jihad» dans l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh a suscité plusieurs réactions de tous les côtés. L’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh ont tous deux fait signe à l’ordonnance, prétendant freiner les conversions religieuses en utilisant la fausse déclaration, l’attrait, la force, la menace, l’influence indue, la coercition, le mariage ou tout autre «moyen frauduleux».

L’organe d’enquête a constaté que le côté de la mariée avait négligé de suivre le droit canon, qui est la première condition préalable à un mariage interconfessionnel. Selon la loi, le mariage en tant que tel entre des personnes de deux religions différentes, qui est qualifié de mariages de « disparité des cultes », doit être autorisé au préalable par l’évêque, ce que la famille de la mariée n’a pas obtenu. Le rapport indique également que le mariage n’a pas non plus été notifié aux évêques des paroisses d’Ernakulam-Angamali et d’Irinjalakuda. À la place, la famille de la mariée vient de recevoir une lettre du prêtre de l’église Kuzhikkattussery, la paroisse de la mariée, et la soumet à l’église Saint-Joseph comme autorisation de conduire la cérémonie.

Le rapport citait également des manquements de la part du vicaire du père Benny Maramparambil, vicaire de l’église St Joseph, de Kadavanthara et du père James Anthiyunthan, prêtre de l’église Kuzhikkattussery.

Parlant des mesures que les mariés peuvent prendre pour valider le mariage maintenant, un prêtre principal de l’Église Syro Malabar a déclaré La minute des nouvelles que la famille de la mariée doit maintenant soumettre un plaidoyer et que la femme doit également rejoindre l’Église de Kadavanthara en tant que membre et une demande doit être soumise au curé de la paroisse qui peut être béni par l’évêque de l’archidiocèse d’Ernakulam-Angamali.

Alternativement, le prêtre a dit que la mariée peut également soumettre une demande dans sa propre paroisse et qui peut être approuvée par l’évêque d’Irinjalakuda, validant à son tour son mariage avec son partenaire.

Selon la loi canonique de l’église, un mariage de disparité de culte ne peut être approuvé que par un évêque du diocèse.

L’Église catholique du Kerala a également, dans plusieurs cas antérieurs, allégué que le «djihad d’amour» était propagé contre la communauté chrétienne où des hommes musulmans ont épousé des femmes d’autres religions et les ont converties. Il y a également eu des allégations selon lesquelles des femmes auraient été amenées à rejoindre l’État islamique.