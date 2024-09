Un couple intente une action en justice contre le département de police d’Orlando pour un raid du SWAT

Une famille d’Orlando affirme avoir été faussement détenue et accusée d’avoir créé et partagé de la pornographie juvénile en 2020, et maintenant elle poursuit le département de police d’Orlando avec un procès de 10 millions de dollars alléguant négligence, invasion injustifiée et un raid bâclé.

La plainte, déposée en septembre, cite plusieurs membres de l’OPD et du Département des enfants et des familles.

La plainte déposée par la famille à Miami, selon laquelle les droits constitutionnels et civils de la famille ont été violés lors de la perquisition, indique que la famille poursuit le département pour 10 millions de dollars.

Le raid qui était censé capturer un présumé agresseur d’enfants a eu lieu le 6 août dans le bloc 3000 de l’avenue Helen à Orlando.

Dans une plainte obtenue par WFTV Tonight, en mars 2020, une information informatique adressée au Centre national pour les enfants disparus et exploités a lancé l’enquête autour de la production de pornographie juvénile et du partage de vidéos qui, selon l’OPD, provenaient du domicile familial.

À LIRE : « Il s’agit de tranquillité d’esprit » : un pompier du comté de Marion se bat pour obtenir des prestations en cas de cancer

La poursuite a déclaré que Cybertip a été initié par un membre du public et

des conversations entre le plaignant et le ou les suspects, qui seraient mari et femme. Le Cybertip contenait une Fetlife.com Le procès a également révélé que les suspects avaient décrit une vidéo d’un couple ayant des relations sexuelles avec un enfant.

Selon la plainte, les enquêteurs principaux dans l’affaire de maltraitance d’enfants auraient sauté des étapes de l’enquête qui auraient permis au département de se rendre au bon endroit en suivant une adresse IP.

Selon la plainte, plusieurs policiers, membres de l’équipe SWAT et DCF sont entrés dans la maison vers 9h30. La plainte indique que la famille se rendait chez le vétérinaire pour faire soigner son chien, mais qu’elle a été arrêtée en chemin et que le chien est mort.

À LIRE : Les projets visant à augmenter les taux de mobilité dans le comté d’Osceola seront soumis au vote la semaine prochaine

La poursuite a également déclaré qu’en raison des heures matinales, la couche de leur bébé de 18 mois n’avait pas encore été changée et que, comme la famille était assise menottée dans leur cour avant, l’enfant est resté assis dans une couche souillée pendant plusieurs heures.

Le département de police d’Orlando a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter l’affaire, mais a envoyé une déclaration à WFTV :

« Le service de police d’Orlando prend au sérieux tous les renseignements et allégations de maltraitance d’enfants.

Les enquêteurs affectés à l’Unité de lutte contre les cybercrimes contre les enfants (ICAC) agissent dans le respect de la loi pour assurer la sécurité des enfants vulnérables et exploités.

Bien que l’OPD ne soit pas en mesure de commenter cette affaire en raison d’un litige en cours, il est important de noter que les cas de cette nature ne conduisent pas toujours à des accusations criminelles.

Les mandats de perquisition, qui sont examinés par un juge indépendant pour cause probable, sont un outil important utilisé par les enquêteurs pour déterminer si les preuves incriminent ou exonèrent l’accusé.

-OPD

À LIRE : Un rapport révèle de nombreux problèmes de sécurité avant l’incendie mortel d’un appartement à Altamonte Springs

L’avocat Ariel E. Mitchell, Esq, qui représente la famille, a également envoyé une déclaration sur l’affaire :

« Nous avons l’intention de tenir toutes les parties responsables de leurs actes qui ont conduit mes clients à être fouillés, saisis et détenus illégalement. Mes clients ont vu leur enfant de 18 mois leur être retiré de la garde par la police et le DCF sans raison légale en raison des mensonges propagés par la détective Jennifer Wing. Nous avons hâte de comparaître devant le tribunal et de veiller à ce que les personnes impliquées soient pleinement tenues responsables de leur conduite illégale, déplorable et scandaleuse. »

-Ariel E. Mitchell, Esq

La plainte allègue également que le suspect recherché par la police a été retrouvé dans un autre État. Cependant, elle ne précise ni où ni quand.

Cliquez ici pour télécharger nos applications gratuites d’actualités, de météo et de télévision intelligente. Et Cliquez ici pour diffuser en direct Eyewitness News de Channel 9.