Un couple indien refuse de loger un homme sikh non végétarien en Irlande, ce qui suscite l’indignation

Louer une maison n’est pas une tâche facile, surtout si vous déménagez dans un autre pays. Il est difficile de trouver une maison qui réponde à toutes vos exigences et si par chance vous en trouvez une, il y a des chances que le propriétaire rejette votre appel en invoquant de nombreuses raisons. Lors d’un de ces incidents, un Sikh d’origine indienne à Dublin, en Irlande, s’est vu refuser un logement parce qu’il n’est pas végétarien. Il a partagé sa frustration à propos de la même conversation avec Dublin Live.

Simran Singh Bakshi et sa petite amie ont vu une annonce pour une chambre double qu’ils ont trouvée convenable pour eux-mêmes. Il a été mis en location par un couple indien. Après s’être mis d’accord sur tout, les propriétaires ont demandé les détails du passeport de Simran.

Selon ce que Simran a dit à Dublin Live, la propriétaire a vu le nom sur le passeport et s’est rendu compte qu’il était sikh à cause de son nom. Elle a alors refusé de lui louer la maison puisqu’il mangeait de la viande. Simran a également proposé de payer plus d’argent si différentes préférences alimentaires posaient problème, mais ils voulaient strictement louer leur maison uniquement aux végétariens.

Comme la petite amie de l’homme sikh était végétarienne, les propriétaires lui ont offert une chambre individuelle pour vivre dans leur propriété. “J’ai même dit que je ne ferais pas de cuisine non végétarienne à la maison et que je mangerais juste de la viande au restaurant, et elle a quand même dit non. C’était tellement frustrant », a-t-il ajouté avec colère.

Dublin Live avait partagé cet incident sur son compte Twitter et les abonnés avaient des opinions mitigées à ce sujet.

“Je n’y vois rien de mal. En tant que propriétaire, c’est leur propriété. Ils l’ont acheté avec leur argent durement gagné. C’est leur droit de savoir qui ils veulent louer ou non. Ils n’imposent leurs habitudes alimentaires à personne dans un lieu public. Et pourquoi les végétariens devraient-ils toujours faire des compromis ? » lire un commentaire en faveur des propriétaires indiens.

“Ces propriétaires devraient être condamnés à une amende pour discrimination”, a déclaré un utilisateur de Twitter, citant l’impartialité envers l’homme non végétarien.

Un Indien de Dublin a fait part de sa frustration après s’être vu refuser un logement “parce qu’il mangeait de la viande”. (FIL) 🧵 – DublinLive (@DublinLive) 26 juillet 2022

Voici quelques réactions :

Je n’y vois rien de mal. En tant que propriétaire, c’est leur propriété. Ils l’ont acheté avec leur argent durement gagné. C’est leur droit de savoir qui ils veulent louer ou non. Ils n’imposent leurs habitudes alimentaires à personne dans un lieu public. Et pourquoi les végétariens devraient-ils toujours faire des compromis ? Qui — Adesh Goyal 🇮🇳 (@adeshgoyal26) 29 juillet 2022

Ces propriétaires devraient être condamnés à une amende pour discrimination. — Démolican (@3demolican) 26 juillet 2022

Les mangeurs de viande ne sont pas une classe protégée donc ce n’est pas une discrimination – Grainne Gillespie (@PKBitchGirl) 26 juillet 2022

Cependant, cet événement n’est pas très rare. Selon Dublin Live, si vous parcourez quelques groupes Facebook pour les immigrants indiens en Irlande, vous découvrirez que plusieurs chambres sont annoncées pour « végétariens uniquement ». Les préférences alimentaires peuvent être un facteur de division lorsque les gens doivent vivre ensemble.

