Un couple inculpé dans un incendie dans le sud de la Californie déclenché par une révélation de genre

PALM SPRING, Californie – Le couple qui a utilisé une bombe fumigène lors d’une cérémonie de révélation de genre et déclenché l’incendie de forêt d’El Dorado en Californie du Sud qui a tué un pompier l’année dernière a été inculpé d’homicide involontaire et de 29 autres crimes, ont annoncé mardi les autorités.

Refugio Manuel Jimenez Jr. et Angela Renee Jimenez ont plaidé non coupables mardi, a annoncé le procureur du comté de San Bernardino, Jason Anderson, lors d’une conférence de presse.

Un juge les a libérés sur leur propre engagement malgré la demande des procureurs qu’ils soient détenus chacun sous caution de 50 000 $, a déclaré Anderson.

Les chefs d’accusation comprenaient un chef d’accusation d’homicide involontaire, trois chefs d’accusation d’incendie avec négligence grave, quatre chefs d’accusation d’incendie imprudent de structures habitées et 22 chefs d’accusation de délit d’incendie de propriété par imprudence.

Anderson a déclaré mardi que le couple pourrait encourir des peines allant de « l’adolescence inférieure à la vingtaine » d’années s’il était reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Charlie Morton, un pompier « hotshot » vétéran de 14 ans de la forêt nationale de San Bernardino, est décédé alors qu’il combattait l’incendie. L’incendie a également fait 13 blessés.

« Cela a fait craquer les fondations » :Une fête de révélation du genre utilisant 80 livres d’explosifs a fait penser aux habitants des environs qu’il y avait eu un tremblement de terre

« Je ne souhaite cela à personne » :Un futur père tué en préparant une fête de révélation du genre alors que l’appareil explose à New York

Lorsqu’on lui a demandé comment les procureurs soutiendraient que les actions du couple étaient responsables de la mort de Morton, Anderson a déclaré que le pompier « combattait un incendie déclenché à cause d’une bombe fumigène ».

« C’est la seule raison pour laquelle il était là », a-t-il ajouté.

L’incendie d’El Dorado a éclaté le 5 septembre lorsque le couple et leurs jeunes enfants ont organisé une révélation sur le sexe d’un bébé au parc El Dorado Ranch à Yucaipa, au pied des montagnes de San Bernardino.

Un responsable de Cal Fire a déclaré le 7 septembre au Desert Sun, qui fait partie du réseau USA TODAY, que la famille avait « absolument coopéré » avec les responsables.

Sur une période de 23 jours, l’incendie a brûlé 22 680 acres dans les régions d’Oak Glen et de Yucaipa Ridge, ainsi que dans la zone sauvage de San Gorgonio de la forêt nationale de San Bernardino.

L’incendie a forcé des évacuations et détruit cinq résidences et 15 autres structures, et endommagé quatre résidences.

Après la mort de Morton, la chef du service forestier des États-Unis, Vicki Christiansen, l’a qualifié de « leader très respecté qui était toujours là pour son équipe et son équipe dans les moments les plus difficiles ».

Une équipe hotshot est un groupe d’environ 20 pompiers qui interviennent lors de grands incendies de forêt à travers le pays et sont affectés aux parties les plus difficiles de l’incendie.

Morton travaillait pour le Service forestier depuis 14 ans, rejoignant l’équipe de San Bernardino en 2007. Il a travaillé à la fois dans les districts de Front Country et de Mountaintop Ranger, pour Mill Creek Interagency Hotshots, Engine 31, Engine 19 et Big Bear Interagency. Coups de feu.

Selon le communiqué, la famille de Morton a demandé au département de partager qu’il laisse dans le deuil sa femme et sa fille, ses parents, ses deux frères, ses cousins ​​et ses amis. « Il est aimé et nous manquera », ajoute le communiqué.

Contribuer : The Associated Press.