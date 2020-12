Un couple horrifié s’est réveillé pour découvrir que leur Mercedes de 16500 £ avait été mise à nu par des voleurs « professionnels » du jour au lendemain – glissant ses portes, son capot, son coffre, ses roues, ses sièges et même volé des bonbons.

Le propriétaire d’entreprise Paul Hampton, 56 ans, et sa partenaire Jacqui Heeley ont été brutalement réveillés hier juste avant 5 heures du matin lorsque son voisin leur a dit de « jeter un œil à leur voiture ».

Pensant qu’il avait été « écrasé » devant leur maison à West Bromwich, dans les West Midlands, M. Hampton a été stupéfait quand il a vu que son AMG de Classe C 2018 avait été mis à nu.

Le propriétaire d’entreprise Paul Hampton et sa partenaire Jacqui Heeley ont été brutalement réveillés hier juste avant 5 heures du matin lorsque son voisin leur a dit de « jeter un œil à leur voiture »

Les portes conducteur et passager du coffre-fort du propriétaire de l’entreprise avaient disparu, à côté des deux sièges avant et les quatre roues avaient disparu, laissant la voiture sur des briques.

Non seulement cela, son capot et son couvercle de coffre avaient disparu et les voleurs avaient même pris des bonbons que Paul avait cachés dans sa console centrale.

Ils avaient essayé de retirer les sièges arrière, mais les avaient simplement laissés naufragés et il semble qu’ils aient été dérangés en essayant de retirer le pare-chocs avant et les phares.

Paul a déclaré: « Quand je suis sorti de la porte d’entrée, je ne pouvais tout simplement pas croire ce que je voyais. Ils n’avaient endommagé aucun panneau, il a simplement été mis à nu.

«Ce sont des professionnels et semblent travailler en équipes de cinq ou six pour réduire le temps.

La Mercedes a été laissée debout sur des briques après que des voleurs aient enlevé les quatre roues ainsi que les portes, le capot, le coffre, les roues et les sièges

M. Hampton a été stupéfait de voir que son AMG de Classe C 2018 avait été mis à nu lorsqu’il a regardé par la fenêtre de sa maison ce matin à 5 heures du matin hier.

«Chaque personne a son propre travail. Ils ne se sont pas contentés de couper les fils dans les portes, ils ont déclipsé les connecteurs pour éviter de l’endommager. Ils ont laissé les pièces restantes en parfait état.

« Ils n’ont laissé aucune empreinte digitale parce qu’ils avaient porté des gants en latex et il ne leur a probablement pas fallu longtemps pour tout enlever car ils ne sont pas des voleurs de voitures ordinaires.

« Nous avons parlé à des amis mécaniciens et ils croient qu’ils voulaient le pare-chocs et les lumières parce qu’il y a un capteur à l’intérieur qui leur vaut 1000 £.

« Ils ont dû être dérangés avant que cela ne se produise, car ils n’ont réussi qu’à enlever les plaques d’immatriculation. Plus aurait pu être pris.

Même le coffre de la voiture a été arraché, la plaque d’immatriculation arrachée et placée dans la voiture

« Je prends normalement une tasse de thé avec ma voisine avant d’aller travailler mais ce matin elle s’était réveillée et s’était précipitée.

« Elle avait vu les bras du coffre de la voiture coller en l’air et pensait voir des choses, alors quand elle est sortie, elle a dit qu’elle avait eu une crise cardiaque.

« Je me suis couché comme d’habitude à 22 heures, mais évidemment à 4 h 30, cela avait été fait. C’est parce qu’ils sont si efficaces.

Paul et Jacqui ont eu le coupé deux portes depuis avril 2018 en location-vente et il devait valoir 16500 £ à la fin de mars 2021.

M. Hampton avec sa voiture, maintenant radiée par leur compagnie d’assurance à la suite des 14000 £ de dommages

Cependant, les dommages causés valent au moins 14000 £ en laissant la voiture radiée par leur compagnie d’assurance.

Paul a déclaré: « C’est ma cinquième Mercedes, je les ai depuis 15 ans. Je n’ai jamais rien vu de tel se produire auparavant.

«Cela me décourage presque d’en avoir un autre. Je ferais mieux d’avoir un banger de 500 £ sur le trajet pour qu’ils volent.

«Je veux juste que les gens sachent que cela se produit. J’aurais pu faire des choses comme mettre la voiture à l’arrière de la maison mais je pense qu’ils auraient quand même fait ce qu’ils ont fait.

«Ils n’ont pas pris la voiture, ce qui aurait probablement été mieux pour moi. Il est équipé d’un tracker pour que nous l’ayons trouvé.

«Quand vous n’avez jamais rien vu de tel auparavant, c’est vraiment un choc. Certaines personnes pourraient ne pas être capables de supporter le choc que j’ai vu hier matin.

«Ces gens s’en moquent. Ils n’ont aucun sentiment pour personne. Au lieu de trouver un bon travail comme tout le monde, ils pensent qu’il est plus rapide de voler.

«Le pire, c’est que j’ai dû annuler des emplois, ce que j’ai toujours détesté faire. Je devais aller à Londres mais j’ai dû trier une assurance à la place.

«Les gens ne m’ont pas cru quand je leur ai dit pourquoi. J’ai dû leur envoyer des photos pour le prouver.

La police des West Midlands a été contactée pour un commentaire.