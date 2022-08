Un couple glamour “avide” qui a vendu de la cocaïne pour payer des vacances de luxe et des vêtements de créateurs est emprisonné

Un couple glamour GREEDY gagnant 60 000 £ par an s’est tourné vers la vente de cocaïne pour des vacances de luxe et des vêtements de créateurs.

Katie Barrington, 29 ans, et Trenae Greenland, 30 ans, ont gagné plus de 100 £ en semaine et 200 £ le week-end en vendant la drogue de classe A.

Katie Barrington a vendu de la cocaïne avec son partenaire en plus de leur travail quotidien 1 crédit

Trenae Greenland a travaillé comme trafiquant de drogue avec Katie afin qu’ils puissent s’offrir des vacances de luxe 1 crédit

Le couple, originaire de Newport, dans le sud du Pays de Galles, travaillait comme trafiquants de drogue le soir et le week-end pour compléter les revenus de leur travail de jour.

Le procureur Nigel Fryer a déclaré: “Il y a eu de nombreuses conversations sur les futures vacances, des vacances chères. Leur motivation ici était la cupidité.”

Ils ont été attrapés après avoir été vus dans une Volkswagen Golf garée à l’extérieur d’un immeuble lorsqu’un homme est sorti vers leur voiture et est reparti.

M. Fryer a déclaré: “Les officiers ont rapidement compris qu’un trafic de drogue avait lieu.

“Une grosse somme d’argent a été récupérée.”

Newport Crown Court a appris que des agents avaient également trouvé trois sacs de poudre blanche et un téléphone portable Nokia que les femmes avaient tenté de dissimuler dans la voiture et un iPhone.

M. Fryers a déclaré que les agents avaient analysé le téléphone et trouvé des références sur le montant d’argent qu’ils gagnaient grâce au trafic de drogue.”

Le couple, de Newport, Gwent, a admis avoir possédé de la cocaïne dans l’intention de fournir, être impliqué dans l’approvisionnement en cocaïne et posséder des biens criminels.

Kevin Seal, défenseur du Groenland, a déclaré que le couple était dans “les ravages d’une dépendance” et vendait de la drogue pour rembourser une dette envers les revendeurs.

Nicholas Gedge, pour Barrington, a déclaré: «C’est une jeune femme intelligente. Sa famille et ses amis parlent très bien d’elle.

“Son chemin vers la dépendance à la cocaïne est très sensible. Elle a lutté pendant longtemps pour y faire face. Cela l’a envoyée dans une dette de drogue. C’est ce qu’elle pensait être une issue.”

Le juge DJ Hale leur a dit : « Vous étiez en couple depuis environ cinq ans. Vous aviez tous les deux de bons boulots. Le revenu de votre ménage provenant de ces emplois ensemble était supérieur à 60 000 £ par an.

« Vous aviez un avenir solide ensemble, et vous avez tout gâché, en fait, par cupidité partagée.

« Si vous n’aviez pas été pris par hasard, vous auriez continué à faire ça. Endetter plus de gens. Vous vous êtes lancé là-dedans parce que vous étiez endetté, mais vous saviez à quel point cela endettait les clients.

« Vous êtes deux jeunes femmes de bonne moralité. Deux jeunes filles avec un avenir que vous avez gâché.”

Ils ont chacun été emprisonnés pendant deux ans et huit mois de prison et font face à une audience en vertu de la loi sur les produits du crime pour rembourser leurs gains mal acquis.

Le Groenland était dans les « ravages de la dépendance » avec Trenae 1 crédit

Barrington était qualifiée de “jeune femme intelligente” 1 crédit

Les deux ont admis avoir possédé de la cocaïne dans l’intention de fournir, avoir été impliqués dans la fourniture de cocaïne et avoir détenu des biens criminels 1 crédit