Un couple gay noir profilé racialement à Bed, Bath & Beyond

Il n’échoue littéralement jamais. Chaque fois que des Noirs vivent leur vie de Black a ** pendant une période de célébration de Black a **, les biscuits à la soupe viennent faire pleuvoir du sel sur notre défilé.

Le dernier exemple viral de racisme implique un couple gay noir et un Bed, Bath & Beyond sectaire et en faillite dans l’Ohio. Selon L’indépendant, un homme du nom de Lamar Richards et son partenaire faisaient leurs courses au magasin d’articles ménagers et ont acheté pour 600 $ d’articles avant que la police ne soit appelée. Un employé du magasin peut être entendu sur la vidéo désormais virale essayant de défendre la décision du magasin d’impliquer les garçons de bacon après que Richards ait remis en question leurs motivations…

En réponse, l’employé suggère de dire « il y a généralement une question » lorsque les acheteurs ont trop de « gros articles d’achat », suggérant qu’ils agissaient conformément à la politique du magasin.

L’avocat omniprésent des droits civiques a partagé la vidéo de 4 minutes de Lamar sur les allers-retours offensifs.

Ce bum a ** excuse d’entreprise a déposé son bilan en avril et les 475 magasins aux États-Unis seront définitivement fermés d’ici la fin juin. Bien que cela puisse sembler approprié, le malheur est qu’il n’y aura pas d’« annulation » ou d’escalade d’entreprise pour la responsabilité. On dirait que Dieu, l’univers et Twitter devront extraire toute forme de justice pouvant être obtenue compte tenu de la situation.