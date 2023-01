Un couple gay devenu viral pour un mariage hindou traditionnel attend maintenant son premier enfant

Amit Shah et Aditya Madiraju ont pris d’assaut Internet en 2019 avec des photos de leur grand mariage hindou qui s’est tenu dans le New Jersey, aux États-Unis. Et maintenant, le couple fait à nouveau la une des journaux car ils sont tous prêts à accueillir leur premier bébé en mai. D’adorables photographies de la séance photo de paternité du couple ont été partagées par le magazine People sur Instagram. En parlant à People, le couple a déclaré: “Seules cinq ou six personnes sont au courant pour le moment. Je pense que culturellement – comme beaucoup d’autres cultures le font aussi – vous ne voulez pas porter la poisse à quelque chose. Vous gardez juste le secret et attendez et soyez patient.”

Aditya a révélé que le couple avait parlé de son désir de devenir parents dès le début. “Ce qui est drôle, c’est que le concept de mariage et d’enfants était quelque chose dont nous avons discuté lors de notre tout premier rendez-vous. D’habitude, c’est un signal d’alarme où les gens disent : “D’accord, au revoir”, mais je pense que nous sommes restés ensemble à cause de cette discussion”, a-t-il déclaré au magazine People.

Comme un couple ordinaire, ils veulent célébrer la fête des mères, la fête des pères et toutes les fêtes. À partir de maintenant, le couple est curieux de savoir comment leur vie se déroulerait.

Le couple a en outre révélé qu’au début, ils ignoraient complètement ce qu’ils pouvaient faire, combien cela coûte, quel est le processus et combien de temps cela prendrait. “Il a fallu environ un an avant que nous nous sentions suffisamment à l’aise pour aller de l’avant et vraiment commencer à prendre des décisions”, a déclaré Amit. Cependant, une fois que les choses étaient en mouvement, il restait encore beaucoup de choses à apprendre.

Le mariage de conte de fées du couple a eu lieu selon les traditions hindoues. Célébrant leur troisième anniversaire de mariage, Aditya a écrit sur Instagram : « J’ai fait un rêve et il s’est réalisé. Maintenant, je la chéris et la garde avec amour. Et je remercie l’univers tous les jours qu’il t’a créé pour moi @amit_aatma.

