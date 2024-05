Un couple gallois condamné à la prison pour un projet de dîner et de course qui a laissé des enfants derrière lui

Un couple gallois a été condamné à la prison pour avoir orchestré un programme de dîner et de course « prolifique et effronté » impliquant des enfants, ont indiqué des responsables.

Bernard et Ann McDonagh ont escroqué quatre restaurants et une entreprise de plats à emporter chinois pour environ 1 485 $ lors d’une série d’incidents remontant à l’automne 2023, rapporte l’Associated Press, citant les procureurs.

L’agence de presse a déclaré que lorsqu’une carte bancaire offerte par les deux hommes était refusée en raison d’un solde trop faible, ils laissaient au moins un des six enfants à la table pendant qu’ils prétendaient se rendre aux distributeurs automatiques pour récupérer de l’argent. Au lieu de cela, ils ne reviendraient pas et les enfants finiraient par s’échapper dans un véhicule de fuite, a ajouté l’AP.

« Les infractions prolifiques et éhontées d’Ann et Bernard McDonagh ont, à juste titre, attiré l’attention d’une grande partie de la population locale », a déclaré l’inspecteur de police du sud du Pays de Galles, Andrew Hedley, dans un communiqué. « C’est formidable de voir que justice a désormais été rendue sous la forme de ces peines et je remercie les membres du public qui ont contribué à l’enquête. »

« Ils ont délibérément payé d’énormes factures dans des restaurants qu’ils n’avaient pas l’intention de payer. Cela a eu un impact significatif sur les établissements ciblés, dont l’un venait d’ouvrir ses portes à l’époque », a ajouté Hedley. « Ann et Bernard McDonagh estimaient clairement que la loi ne s’appliquait pas à eux. Cette condamnation montre que c’est le cas. »

Selon la police, Ann McDonagh, 39 ans, a plaidé coupable plus tôt ce mois-ci à cinq chefs d’accusation de fraude et à quatre chefs de vol (vol à l’étalage), tandis que Bernard McDonagh, 41 ans, a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation de fraude.

Ann McDonagh a été condamnée à un an de prison, tandis que Bernard McDonagh a été condamné à huit mois de prison.

« Les restaurants concernés comprenaient Bella Ciao et River House, Swansea ; La Casona, Skewen ; Golden Fortune, Port Talbot ; et Isabella’s, Porthcawl », a indiqué la police du sud du Pays de Galles. « Ann McDonagh a également admis des chefs de vol à l’étalage affectant Tommy Hilfiger et Sainsbury’s au McArthurGlen Bridgend Designer Outlet et Tesco Extra, Swansea, ainsi que d’entrave à un policier dans l’exercice de ses fonctions au poste de police de Queen’s Road, Bridgend. »

Le juge Paul Thomas a déclaré lors de l’audience de détermination de la peine cette semaine que le projet était motivé par « la cupidité pure et totale », selon l’Associated Press.

« Vous n’alliez pas dans ces endroits pour vous nourrir, vous et votre famille, c’était de la criminalité pour la criminalité – pour voir si vous pouviez vous en sortir », aurait-il déclaré. « Je n’ai aucun doute qu’en dehors de l’élément cupidité, vous avez été séduit par ce avec quoi vous avez réussi à vous en sortir. »

L’avocat d’Ann McDonagh a déclaré au tribunal qu’elle pleurait la mort de sa famille et qu’elle avait peut-être mis en œuvre le projet « pour se sentir mieux », tandis que son mari, selon un autre avocat de la défense, était « profondément embarrassé et honteux » et a apporté de l’argent au tribunal pour rembourser les restaurants concernés, rapporte l’AP.