Un couple gagne de l’argent en revendant des articles Amazon, Walmart et Target retournés

En décembre 2020, Jamie et Sarah McCauley sont tombées dans leur bousculade la plus étrange à ce jour : acheter des palettes d’articles que les gens ont renvoyés à Target, Walmart et Amazon.

Le couple – qui retourne également des meubles et rénove et loue des propriétés dans l’ouest du Michigan – a d’abord vu un distributeur vendre les collections en boîte dans un groupe Facebook. Le processus semblait simple : les parties intéressées se sont rendues dans un entrepôt local et ont payé en moyenne 550 $ pour une palette de retours.

La mise en garde : vous ne savez pas quels articles se trouvent dans les boîtes, ni dans quel état ils se trouvent.

Depuis lors, Jamie, 33 ans, et Sarah, 32 ans, estiment avoir dépensé environ 7 150 $ en palettes d’Amazon, Walmart et Target.

Ils ont réalisé environ 19 500 dollars de bénéfices en revendant les articles contenus dans ces boîtes sur eBay et Facebook Marketplace, disent-ils. Une seule palette de 525 $ d’Amazon a donné lieu à 25 articles revendables qui ont collectivement coûté 1 880 $ en juillet, selon des documents examinés par CNBC Make It.