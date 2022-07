Un couple fait une découverte terrifiante sous leurs tapis après avoir remarqué une odeur nauséabonde dans leur nouvelle maison

Un couple DÉGUSTÉ a fait une découverte terrifiante en soulevant le plancher de leur nouvelle maison après avoir remarqué une odeur nauséabonde.

Junior et Kenzie rénovaient leur maison récemment achetée pour 158 000 £ lorsqu’ils ont réalisé que quelque chose n’allait pas après avoir remarqué la puanteur dans toute leur maison.

Le couple a fait une sinistre découverte dans les bouches d’aération 1 crédit

Ils ont été frappés par l’odeur nauséabonde dans toute la maison 1 crédit

“Nous l’avons trouvé lorsque nous avons vidé le tapis. Il y avait une odeur épouvantable dans toute la maison”, a déclaré le couple, qui publie des vidéos sous le nom d’utilisateur commun TikTok ourcheaphome.

Après avoir éviscéré la moquette et soulevé le plancher, le couple a fait la découverte “effrayante” en déterrant une pile de vaisselle sale dans les bouches d’aération – laissée par les anciens propriétaires.

Les différents bols sales, ramequins, couverts et verres étaient recouverts de poussière et d’une substance alimentaire “dure et croustillante”.

Stupéfait par la sombre découverte, le couple a déclaré qu’il “ne peut même pas comprendre pourquoi cela serait plus facile ou aurait du sens pour qui que ce soit”.

Leurs partisans n’ont pas tardé à partager leurs propres théories sur la vaisselle sale cachée dans les bouches d’aération.

Alors que certains utilisateurs étaient pragmatiques, suggérant que “ça devait être une chambre d’adolescents” parce que “c’est le genre de choses typiques que je peux trouver sous le lit de ma sœur”, certains utilisateurs de TikTok ont ​​suggéré le contraire.

“Je pense juste que vous avez quelqu’un qui vit dans votre plancher”, a déclaré Sarah Kennerley.

“Peut-être qu’il y a quelqu’un qui vit sous et qui a été nourri”, a suggéré Galadriel.

Une autre utilisatrice, Isabelle, a également demandé : “Quelle était la taille de l’espace là-bas ? Est-ce qu’ils auraient pu nourrir quelqu’un là-bas ? Ça a l’air fou mais le monde est fou.”

Le couple rénovateur a répondu: “L’espace était long et étroit, donc pas assez grand pour que quelqu’un puisse s’y installer, mais toujours assez grand.”

Ce n’est pas la première fois que les nouveaux propriétaires sont confrontés à de sombres découvertes après avoir emménagé.

Ce mois-ci, une famille a décrit son horreur après avoir découvert un cimetière d’animaux dans son jardin.

Andrew Hatton et sa partenaire Lana ont été frappés par une puanteur d’urine de chien peu de temps après avoir commencé à vivre à la maison avec leurs deux jeunes enfants.

Andrew a également déclaré qu’il était tombé malade après avoir été piqué par des puces, qui, selon lui, provenaient de poils de chien trouvés derrière le radiateur.

Il a également été écœuré de trouver trois papas rats dans le grenier et des squelettes de chat et de chien enterrés dans le jardin arrière, dans ce qu’il a décrit comme un “cauchemar”.