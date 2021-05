Un couple a récemment révélé publiquement comment ils avaient fait face à la réaction de leurs amis et de la société récemment après avoir nommé un chat « Richard ». Pourquoi ont-ils subi des réactions négatives, demandez-vous? Il semble que le visage du chat de Richard ait la forme d’un pénis. C’est ce que pensa le couple qui a adopté le chat quand ils ont vu pour la première fois le félin noir à fourrure. Le couple, qui cherchait un chat à adopter dans un centre de sauvetage retrouvé, a vu le chat et en est immédiatement tombé amoureux. Après l’avoir adopté, ils ont nommé le chat «Dick», abréviation de «Richard» et est également un argot pour pénis. Dans un article sur Reddit, les propriétaires d’animaux ont partagé la honte qu’ils ont subie après que leurs amis et les membres de leur famille aient découvert leur choix de nom.

Selon la publication, le couple cherchait un chat à adopter il y a quatre mois lorsque l’homme et sa fiancée sont tombés sur un chat d’âge moyen dans un refuge qui n’avait pas été adopté. Le duo pense que c’est à cause de la marque distinctive en forme de pénis sur son visage. Le couple en est tombé instantanément amoureux et a trouvé le « motif noir et blanc du pelage qui a créé une forme de pénis douloureusement évidente » sur son visage assez drôle, a écrit l’homme.

Après avoir rencontré la balle poilue qui s’est avérée être « super douce », ils l’ont ramenée à la maison et l’ont nommée Richard, ce qui, selon eux, serait un « drôle de petit brise-glace » parce que la première pensée des gens après l’avoir vu serait qu’il ait un pénis. la face. Le père de l’homme, également appelé Richard, a également trouvé cela assez drôle et inoffensif.

Cependant, le nom n’a pas été bien reçu par tout le monde car sa belle-sœur le jugeait inapproprié et ne rendait pas service au chat et à ses sentiments, ajoutant que cela représentait une «maltraitance animale non physique» car il se moquait du chat. avec le nom, « à l’insu du chat lui-même. » En se défendant et en lui expliquant que le chat ne parle même pas anglais, il poursuit en disant qu’elle s’est fâchée contre sa fiancée pour «lui avoir permis d’abuser d’un animal qui ne pouvait pas contrôler son pelage» et a fantôme eux.

Pendant ce temps, les internautes se sont prononcés en faveur de l’homme et de ses actions. Une personne a écrit qu’il riait en lisant le récit et qu’il est heureux que la belle-sœur les ait fantômes et lui dise « si elle pensait que les eaux usées fuyaient de sa bouche ».

D’autres l’ont félicité d’avoir adopté le chaton et d’avoir «célébré son nouveau nom en transformant une circonstance malheureuse en rire et en amour.

