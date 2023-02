Un couple établit le record du plus long baiser sous-marin le jour de la Saint-Valentin

Un couple a décidé de célébrer la Saint-Valentin d’une manière plutôt inhabituelle. La plupart des partenaires décident de faire des escapades romantiques ou de s’acheter des cadeaux de luxe. Cependant, Beth Neale d’Afrique du Sud et Miles Cloutier du Canada ont décidé d’établir un record du monde Guinness. Ils se sont embrassés pendant 4 minutes et 6 secondes pour établir le record du plus long baiser sous-marin. Ce record plutôt inhabituel mais romantique a été enregistré dans une piscine à débordement. Le Guinness World Record en a partagé un extrait sur son compte Instagram officiel. Le couple a été vu portant des ensembles bleus assortis. Découvrez le dossier juste ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont été intrigués par ce record. « Cette page est divertissante. Je n’avais aucune idée que j’aurais vu la moitié des choses bizarres que j’ai faites jusqu’à présent. Très original et divertissant », a écrit un utilisateur.

Un autre commentaire disait: “C’est tellement sain!”

« Donc, 1/6e de la durée de la respiration la plus longue retenue. Je suppose que c’est vraiment difficile », a écrit un autre utilisateur.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un tente de créer cet enregistrement. Le précédent record avait été établi il y a 13 ans dans l’émission télévisée italienne Lo Show dei Record de Guinness World Records. Le couple avait alors pu s’embrasser sous l’eau pendant 3 minutes et 24 secondes.

Ce record n’a pas été facile pour les fiancés, qui sont tous deux plongeurs et vivent en Afrique du Sud. Le site officiel du Guinness World Record a mentionné qu’ils avaient eu l’idée pour la première fois il y a trois ans. Les cinéastes sous-marins Beth et Miles admettent également que tout cela était beaucoup plus difficile qu’ils ne le pensaient auparavant. Ils ont commencé à s’entraîner pour la tentative de record quelques semaines avant de se rendre aux Maldives. Cependant, une fois arrivés sur les lieux, les nerfs ont commencé. La tentative a commencé à 7 h 30 au complexe LUX* South Ari Atoll, aux Maldives. Ils ont commencé par quelques échauffements en apnée et deux essais de baisers sous l’eau de deux et trois minutes. Puis ils ont finalement commencé leur véritable tentative et ont pu y parvenir.

Le couple partage également une fille d’un an et demi, Neve. Beth est quadruple championne sud-africaine d’apnée. Elle a également établi un certain nombre de records nationaux sud-africains d’apnée et de records continentaux africains. Bien qu’il puisse sembler que battre des records soit une seconde nature pour elle, ce fut une tentative difficile. Simplement parce que cette fois, elle devait rester attentive au temps qui s’était écoulé. Néanmoins, le couple a pu faire un travail spectaculaire devant le public venu les voir.

