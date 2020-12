Un couple d’Hawaï a été arrêté ce week-end pour avoir embarqué sur un vol de cinq heures pour rentrer de San Francisco après avoir été testé positif au COVID-19 et avoir été invité à s’isoler par les autorités aéroportuaires.

Selon les autorités.

Le couple est accusé d’avoir mis d’autres passagers et membres d’équipage à bord du vol United Airlines « en danger de mort » en les exposant au virus pendant les 5 heures et 47 minutes de trajet.

On ne sait pas combien de personnes se trouvaient à bord du vol avec le couple infecté et si tous les passagers et l’équipage ont depuis été informés de leur exposition potentielle.

Moribe et Peterson ont été arrêtés par la police d’Hawaï après leur atterrissage et accusés de mise en danger imprudente.

Wesley Moribe, 41 ans, (à gauche) et Courtney Peterson, 46 ans, (à droite) ont voyagé de l’aéroport international de San Francisco à l’aéroport de Lihue à Kauai, à Hawaï, avec un enfant non identifié de quatre ans dimanche, malgré l’apprentissage de leurs diagnostics de coronavirus avant l’embarquement, la police a dit

Le couple d’Hawaï a été arrêté ce week-end pour avoir embarqué dans un vol de cinq heures pour rentrer de San Francisco après avoir été testé positif au COVID-19 et avoir été invité à s’isoler par les autorités aéroportuaires.

La police de Kaua’i a déclaré que Moribe et Peterson avaient appris qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus et que la station de quarantaine de l’aéroport de San Francisco leur avait dit de s’isoler et de ne pas monter à bord de l’avion pour Hawaï.

Le couple a ignoré le personnel de l’aéroport et est monté à bord de l’avion de toute façon, a déclaré la police.

La police de Kaua’i travaillant au point de contrôle de l’aéroport de Lihue a été informée de ce que le couple avait fait et les attendait lorsque l’avion atterrit.

Moribe et Peterson ont été emmenés dans une salle d’isolement à l’aéroport pour enquête.

Ils ont ensuite été interpellés pour mise en danger imprudente au 2e degré et accusés de «mettre les passagers du vol en danger de mort» en délibérant d’embarquer sur le vol tout en sachant si leur diagnostic.

Leur caution a été fixée à 1 000 $ chacun, qu’ils ont ensuite affiché et ont été libérés.

L’enfant a été confié à un membre de sa famille et les services de protection de l’enfance en ont été informés.

Le couple est accusé d’avoir mis d’autres passagers et membres d’équipage à bord du vol United Airlines « en danger de mort » en les exposant au virus au cours des 5 heures 47 minutes de trajet

«Le département de police de Kauai, travaillant aux côtés de nos partenaires du comté et de l’État, reste diligent dans la protection de la santé et de la sécurité de notre île», a déclaré le chef de la police Todd G. Raybuck.

« Nous continuons de demander aux visiteurs et aux résidents de suivre les règles d’urgence du gouverneur et de prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher la propagation du COVID-19. »

Selon les règles de l’État mises en place en mars, toute personne voyageant à Hawaï doit être mise en quarantaine pendant 14 jours.

Cependant, à partir du 24 novembre, les voyageurs peuvent éviter la quarantaine s’ils ont un test de coronavirus négatif dans les 72 heures suivant le départ.

À partir du 2 décembre, les voyageurs à Kauai sont soumis à une quarantaine de 14 jours, indépendamment d’un test négatif.

On ne sait pas combien de personnes se trouvaient à bord du vol avec le couple infecté et si tous les passagers et l’équipage ont depuis été informés de leur exposition potentielle.

Moribe et Peterson (ci-dessus) ont été arrêtés par la police d’Hawaï après leur atterrissage à Lihue et accusés de mise en danger imprudente

Leur caution a été fixée à 1 000 $ chacun, qu’ils ont ensuite affiché et ont été libérés. Moribe au centre

Des questions sont maintenant également posées sur la raison pour laquelle le couple a pu embarquer sur le vol en Californie alors que le personnel de l’aéroport était au courant de leurs résultats de test positifs.

Les compagnies aériennes interdisent aux voyageurs d’embarquer sur des vols s’ils ont un test COVID positif.

DailyMail.com a contacté l’aéroport international de San Francisco et United pour obtenir leurs commentaires.

Il est également difficile de savoir si tous les passagers ont été informés depuis et si la recherche des contacts a depuis été effectuée à partir du vol.

Le manifeste de vol devrait rendre la recherche des contacts relativement simple, mais il n’est pas clair quelles mesures ont été prises, combien de passagers et d’équipage étaient à bord du vol, si l’un d’entre eux a depuis été testé positif ou a montré des symptômes pour le virus et quelle autorité est responsable. pour effectuer la recherche des contacts.

Sur la base des données de Flight Tracker, un vol United a emprunté cette trajectoire dimanche, quittant San Francisco à 11 h 15 PST et arrivant à Lihue à 15 h 03 HST.