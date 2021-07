Lorsque leur fils de deux ans, Biel, a commencé à beaucoup tomber et a eu du mal à monter les escaliers après avoir appris à marcher, Jaume Puig et sa femme ont demandé une aide médicale pour comprendre le problème.

Après avoir consulté plusieurs médecins, le tout-petit a été diagnostiqué avec une basse vision, une condition beaucoup plus courante que la cécité qui rend les tâches quotidiennes difficiles. Dans le cas de Bienne, cela était dû à un problème du nerf optique, mais la condition peut également être causée par des défauts de la rétine, du cerveau ou d’autres parties du système visuel, ou par des conditions telles que le glaucome ou la dégénérescence maculaire. La basse vision ne peut pas être corrigée avec des lunettes ou une intervention chirurgicale. Et tandis que les loupes peuvent aider avec des tâches spécifiques comme la lecture, il n’y avait aucune technologie disponible pour aider le tout-petit à se déplacer. Ainsi, en 2017, Puig, un ingénieur électricien espagnol, et sa femme Constanza Lucero, médecin, ont fondé Biel Glasses, une entreprise qui a créé un appareil numérique pour aider les personnes malvoyantes à se déplacer seules en toute sécurité.

« Il y a des cannes et des chiens-guides. Rien d’autre. Nous nous sommes lancés là-dedans parce que nous avons vu qu’il y avait un besoin », a déclaré Puig, 52 ans, à l’AFP lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, le plus grand rassemblement annuel de l’industrie des télécommunications.

Le casque est exposé au salon.

Un croisement entre les lunettes de jeu et les lunettes, il crée une image 3D sur laquelle du texte, des graphiques et des vidéos peuvent être superposés sur des images du monde réel.

Il utilise également l’IA pour détecter et signaler les obstacles.

Avertissement visuel en temps réel

«Nous avons pensé que nous pourrions utiliser ces technologies pour tirer parti de la vision qu’il a afin qu’il puisse être plus indépendant.

« Peut-être que nous ne pouvons pas le guérir, mais nous pouvons l’aider », a déclaré Puig à propos de son fils qui a maintenant huit ans.

Lorsqu’un porteur s’approche d’un objet bloquant son chemin, un grand cercle rouge apparaît à l’écran pour l’avertir de l’obstacle.

Cela leur permet également de zoomer sur un panneau de signalisation ou un autre objet.

Le développement des lunettes a coûté 900 000 euros (1 million de dollars), dont le couple a investi 65 000 euros de son propre argent, le reste provenant d’institutions publiques et de financement participatif.

Ils ont travaillé avec une équipe de médecins et d’ingénieurs informaticiens, dont l’un des meilleurs spécialistes espagnols de la basse vision, pour créer le produit dont l’utilisation a été approuvée dans l’Union européenne.

Il devrait être mis en vente en Espagne et au Danemark plus tard cette année.

Les lunettes, qui doivent être personnalisées pour les besoins spécifiques de chaque utilisateur, coûtent 4 900 euros (5 850 $).

Puig, qui a fondé plusieurs autres startups technologiques, espère désormais ajouter l’activation vocale et un système de navigation fonctionnant avec Google Maps dans les futures versions des lunettes.

