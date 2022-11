Un couple en vélo à grande vitesse tombe sur la route, une femme continue d’enregistrer une vidéo

Les médias sociaux abritent certaines des vidéos les plus drôles et parfois même les plus choquantes. Une vidéo montrant un couple en pleine vitesse s’arrêtant brusquement et tombant a fait surface en ligne. Cependant, l’aspect le plus hilarant est qu’au lieu de s’occuper de son partenaire, la femme continue d’enregistrer l’accident.

https://www.instagram.com/reel/CkqdYSPDlBJ/

La vidéo commence avec le couple accélérant sur une moto. Le duo avait l’air de profiter de leur balade pendant que la femme enregistrait tout et parlait jusqu’à ce que soudainement la caméra trébuche et que tout devienne flou. Dès que la caméra a été rallumée, la femme a continué à bloguer en vidéo sans prêter attention à son partenaire.

La vidéo a recueilli plus de 1,66 lakh vues et plus de 13,5 mille likes. Certains ont dit qu’elle devait blâmer le cavalier pour l’accident en raison duquel elle n’a pas tendu la main.

Un utilisateur a écrit – “Elle dit que je suis venu sur le trajet en lui faisant confiance, mais il ne sait pas comment faire du vélo en premier lieu.”

Un autre utilisateur a écrit : « Ma petite amie est aussi vlogger ; elle fait aussi des choses similaires.

Beaucoup d’autres utilisateurs ont réagi avec des emojis rieurs car ils ont trouvé la vidéo extrêmement drôle. Posté par la page ‘Meme central’, il est connu pour poster régulièrement de telles vidéos drôles pour faire rire ses abonnés. La vidéo la plus récente montrait Sachin Tendulkar parlant d’avoir une grande expérience sur une plage tandis qu’un homme passait sous un bateau à moteur derrière lui. La vidéo a déjà recueilli environ 57 000 vues et continue d’augmenter en nombre.

