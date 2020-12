Un couple marié a obtenu plus de 10000 $ d’objets de valeur à des prix défiant toute concurrence en soumissionnant sur des unités de stockage abandonnées.

Amy, 50 ans, et Luke, 47 ans, ont acheté environ 80 lots de marchandises depuis janvier de l’année dernière, ensachant des tonnes d’articles, notamment un bracelet en or 24 carats, des ordinateurs portables, des téléviseurs, des machines à laver, un salon, des lits et un album signé Jason Donavon.

Ce passe-temps a permis à la famille Gold Coast d’économiser des milliers de dollars et de décorer toute sa maison avec des meubles et des appareils électroniques de qualité.

Le mari et la femme, qui possèdent une entreprise d’électricité, se sont intéressés au concept après avoir regardé l’émission de télévision américaine Storage Wars, dans laquelle les entreprises vendent aux enchères le contenu des unités si les locataires ne peuvent plus faire face à leurs factures.

Amy, 50 ans, et Luke, 47 ans (photo) ont remporté des milliers de dollars de marchandises en soumissionnant sur des unités de stockage abandonnées

Amy photographiée avec certains des produits qu’ils ont marqués, notamment un album signé de Jason Donavon, un globe terrestre, des décorations de Noël, une statue et des matraques de relais des jeux du Commonwealth de Melbourne de 2006

«Je suis absolument accro. Je n’aurais jamais pensé récupérer des biens aussi précieux de cette façon. Je n’ai payé que quelques centaines de dollars pour ma première unité de stockage et j’ai fini par découvrir des articles valant des milliers de dollars », a déclaré Amy au Daily Mail Australia.

« Après cela, j’ai fait une offre sur un autre, puis un autre, puis un autre et maintenant j’ai rénové toute ma maison avec des meubles que je ne pourrais jamais me permettre. »

Sur la photo: un bracelet en or 24 carats qu’Amy a acheté dans une offre de 500 $, qui, selon elle, vaut environ 1200 $

Certaines de leurs plus grosses affaires incluent un canapé en cuir de 3500 $, sur une offre de 300 $, et une « maison entière de meubles » dans un conteneur d’expédition qui coûte 459 $.

Ils ont également récupéré des objets de collection tels que des matraques de relais des jeux du Commonwealth de Melbourne de 2006, des souvenirs de Dr Who et de Star Wars et une machine à coudre Singer.

Amy, qui fait ses achats sur iBidOnStorage.com.au, a déclaré que les unités peuvent aller de 10 à des milliers de dollars – mais chaque transport a toujours eu plus de valeur que le prix qu’ils ont payé.

« Le moins cher était de 11 $ et notre dépense maximale est d’environ 450 à 500 $, mais c’est un peu cher pour nous. Nous payons généralement entre 200 et 300 dollars pour une unité », a-t-elle déclaré.

« J’ai même acheté sans le savoir quelques bijoux, y compris un bracelet en or 24 carats d’une valeur d’environ 1200 dollars, sans savoir qu’ils faisaient partie du contenu sur lequel j’enchérissais.

«Vous pouvez trouver des trésors absolus et vous ne savez pas ce que vous obtenez. Pour ce que valent les articles et combien nous avons payé, je pense que nous les avons obtenus à moitié prix.

Le couple achète au moins une unité par semaine, libérant l’espace en deux ou trois chargements de voitures et ramenant les marchandises à la maison pour être triées

Après l’échec des efforts de poursuite des paiements de stockage, les entreprises sont légalement autorisées à vendre les articles stockés et à remettre l’unité sur le marché. Sur la photo: l’un des lots de produits achetés par Amy et Luke

Amy photographiée avec un canapé en cuir ramassé dans une offre de 300 $ qui serait évaluée à 3500 $

Après l’échec des efforts de poursuite des paiements de stockage, les entreprises sont légalement autorisées à vendre les articles stockés et à remettre l’unité sur le marché.

Des photos du contenu sont placées sur un site d’enchères – soit les boîtes, soit une liste détaillée de ce qu’elles contiennent – pour donner aux acheteurs potentiels une idée de ce qu’il y a à l’intérieur.

Une fois qu’un enchérisseur gagne, il a 72 heures pour vider complètement le contenu de l’espace.

Une caution de nettoyage de 200 $ est prise pour couvrir les frais de retrait des articles si l’acheteur laisse quelque chose derrière lui.

Amy a déclaré qu’ils achetaient au moins une unité par semaine, libérant l’espace dans deux ou trois chargements de voitures et emportant les marchandises à la maison pour être triées.

Un assortiment d’alcool que le mari et la femme ont ramassé dans l’une des unités de stockage

Une machine à coudre Singer acquise par le couple de Gold Coast lors de l’un de leurs courses

Il y a également eu des objets particuliers, notamment un pied en bois (photo) et un python en peluche et une statue de mangouste en peluche

Le couple a également marqué des boîtes d’outils à main, y compris un pistolet à riveter et une toupie plongeante

Les meubles comprenant des tables, plusieurs armoires, des armoires, des chaises, un bureau pour leur fils et un lit de princesse pour leur fille font partie des articles les plus courants.

Il y avait aussi des bouteilles d’alcool, des lampes, des figurines, des vêtements, des boîtes à lunch, des outils de quincaillerie, 24 boîtes de décorations de Noël, des timbres et de la lotion de bronzage.

Et parfois, il y a des objets étranges et farfelus cachés dans le mélange.

«Nous avons eu un casque de Viking, un pied en bois, un cobra en peluche et une mangouste en peluche transformés en statues», dit-elle.

«Nous avons même trouvé un implant mammaire … Et beaucoup trop de jouets pour adultes.

Une toute nouvelle machine à café en verre toujours soigneusement emballée dans son emballage en polystyrène

Des masques tribaux et une figurine découverts dans un espace de stockage abandonné

Une boîte contenant 24 bouteilles non ouvertes de lotion bronzante Bondi Sands pour hommes

Le couple a également acheté des vêtements, tels que les robes illustrées ci-dessus

«Nous devons être prudents lorsque les enfants viennent avec nous. Nous allons dire « ooh qu’est-ce qu’il y a dans cette jolie boîte rose » … « Wow. Les enfants, n’ouvrez pas celle-là. »

Amy a dit qu’elle vend parfois des produits plus petits et que bien que la plupart des articles soient en bon état, ils déposeront les pièces endommagées jusqu’à la pointe.

«Vous trouverez une boîte remplie de documents ou de photos, il y a donc beaucoup d’objets personnels qui permettraient d’identifier la personne. Nous les donnons à l’entreprise pour qu’elle les renvoie », a-t-elle déclaré.

«C’est incroyable ce que les gens ne vont pas ramasser. J’aurais le cœur brisé de perdre tout ça.

Les chasseurs de bonnes affaires ont déplacé leur attention des ventes de garage vers les enchères sur les unités de stockage, avec des émissions de télévision telles que Storage Wars et American Pickers augmentant la tendance.

D’autres produits comprenaient un casque Viking (photo), des jeux Xbox, des machines à laver les lits et plusieurs vitrines

Cérémonie d’ouverture des matraques de relais des Jeux du Commonwealth de Melbourne de 2006

Les meubles comprennent des tables, plusieurs armoires, des armoires, des chaises et un lit de princesse pour leur fille

Bien que les enchères en Amérique aient généralement lieu dans les installations de stockage, les entreprises australiennes permettent aux acheteurs de soumissionner en ligne.

«Nous organisons toutes sortes de ventes aux enchères de toute l’Australie et les gens adorent enchérir dans le confort de leur foyer», a déclaré le propriétaire de iBidOnStorage.com.au Grant McNamee.

«Contrairement à ce que vous voyez dans les émissions de télévision, iBidOnStorage est en ligne, ce qui vous permet de soumissionner facilement (depuis chez vous, au travail ou ailleurs par téléphone mobile) ou (de n’importe où et à tout moment).»

M. McNamee a déclaré qu’un enchérisseur chanceux avait récemment remporté un Holden Ute pour seulement 3000 $ et qu’un autre avait acheté une unité de stockage entière remplie de meubles, y compris une machine à laver et un réfrigérateur pour 460 $.

Grant McNamee (photo) a déclaré que les enchères iBidOnStorage ont lieu dans toute l’Australie

Un soumissionnaire chanceux d’unité de stockage a récemment remporté un Holden Ute blanc (photo) pour seulement 3000 $

Un autre enchérisseur a gagné un kit de batterie, sept guitares design et un clavier pour seulement 2020 $ (photo)

Un autre a gagné un kit de batterie, sept guitares design et un clavier pour seulement 2020 $.

«Chaque fois ressemble à Noël, car vous avez ces boîtes et vous ne savez pas ce que vous allez trouver», a déclaré Amy.

«J’aime le plaisir de ne pas savoir ce qu’il y a à l’intérieur et de découvrir quelque chose de spécial. C’est très addictif.

«C’est peut-être beaucoup de travail, mais c’est très amusant.