Un couple du Texas accueille des jumeaux nés en 2022 et 2023 mais ils ne sont qu’à 5 minutes l’un de l’autre

Par définition, les jumeaux sont deux bébés nés le même jour. Ces deux petites filles, bien qu’elles soient jumelles, seront techniquement considérées comme séparées d’un an. NowThis a partagé cette histoire intéressante sur son Instagram. Un couple texan s’attendait à accueillir ses jumelles le 11 janvier via une césarienne prévue. Par chance, Kali Jo Scott, une mère pour la première fois, n’est allée à l’hôpital que le soir du Nouvel An pour permettre aux médecins de surveiller sa tension artérielle. Ses médecins ont cependant pris la décision d’accoucher tôt. Sa première fille, Annie Jo, est née à 23 h 55, heure locale, le 31 décembre. Effie Rose est née juste après minuit, ce qui fait que sa date de naissance est le 1er janvier. Découvrez toute l’histoire ici :

L’histoire fascinante a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Beaucoup ont plaisanté en disant que cela allait être une histoire qui définirait toute leur vie. D’autres ont fait remarquer que ces jumeaux utiliseraient cette information intéressante à leur avantage. Alors que le jumeau plus âgé peut jouer la carte “Je suis plus vieux que toi”, les utilisateurs ont plaisanté en disant que le plus jeune pourrait retirer la remarque “tu es tellement l’année dernière”. Un utilisateur d’Instagram a écrit: “Si j’étais l’un des jumeaux, je refuserais catégoriquement de fêter mon anniversaire le même jour que l’autre.”

“Ils vont tenir ça l’un sur l’autre pour le reste de leur vie”, a lu un autre commentaire.

Un utilisateur a commenté: «C’est en fait amusant cependant. Faites-les se sentir spéciaux à leur manière. Impressionnant.”

Plusieurs utilisateurs ont également eu une requête assez intéressante. Comment fonctionneront les impôts des parents en 2023 ? Techniquement, un seul enfant est né en 2022. Un utilisateur a plaisanté en disant qu’Annie Jo serait réclamée pour 2022, et Effie Rose devra attendre la réclamation de 2023. Un autre avait une vraie réponse à la question. Ils ont mentionné que l’État du Texas considère un fœtus comme un être humain. Cela signifiait que chaque femme enceinte en 2022 devrait pouvoir le réclamer dans ses impôts.

Si vous pensez que c’est l’histoire de jumeaux la plus cool, attendez d’entendre comment ces jumeaux sont nés à deux ans d’intervalle. TimesNow a partagé l’incroyable histoire de Will et Sarah partagée par la sœur sur son TikTok. Les frères et sœurs ont en fait été conçus le même jour à partir du même lot d’embryons par FIV. Alors que Will a été implanté et que Sarah a été “gardée au congélateur” pendant 18 mois. Will est allé à terme et est né. 12 mois après, Sarah a été décongelée et implantée. Elle a fait son terme aussi et est née en janvier 2001. »

Quelle est l’histoire de jumeaux la plus cool que vous ayez jamais entendue ?

