La pandémie de coronavirus et son verrouillage ont fini par mettre un terme brutal à la vie partout et alors que les villes indiennes manœuvraient un verrouillage à l’échelle du pays, des centaines et des milliers de salariés quotidiens étaient confrontés à une myriade de problèmes et n’avaient souvent pas deux repas par jour. Mais les bons samaritains Pushparani C et son mari Chandrasekar de Trichy dans le Tamil Nadu faisaient partie de ceux qui, à leur manière, ont tenté de soulager certains des problèmes de ceux qui souffraient des périls du verrouillage. Le couple a vu de nombreuses personnes dans leur localité qui souffraient du manque de nourriture, encore plus que de Covid-19 et a décidé de faire quelque chose, ont-ils dit. La meilleure Inde.

Chandrasekar, qui travaille comme soudeur, a lui-même subi des tensions financières pendant le verrouillage après que son travail ait été affecté. Ainsi, en août, lorsque le verrouillage a finalement été annulé, il a contracté un prêt bancaire de 50 000 roupies et a mis en place un kiosque alimentaire où il a commencé à servir de la nourriture pour Re 1 aux pauvres et aux nécessiteux.

L’épouse de Chandrasekhar, Pushparani, a déclaré que le couple fournissait des repas à ceux qui sont sans abri et n’ont aucune source de revenus. Jusqu’à présent, ils nourrissent au moins 400 personnes quotidiennement. Le duo est aidé par les membres de sa famille, y compris leurs enfants, et sert un petit-déjeuner composé d’idlis, de chutney et au déjeuner, des types de riz, tels que du riz aux légumes, du riz pudina ou du riz à la noix de coco. La charge juste Re 1 pour le petit déjeuner et un simple Rs 5 pour le déjeuner.

Ceux qui viennent manger dans leurs kiosques sont généralement des étudiants dans des auberges de jeunesse et des pauvres et ceux qui ont un besoin urgent de travail et qui ont donc à peine les moyens de se nourrir.

Ils commencent à travailler à 4 heures du matin pour préparer les repas et sont rejoints par leur famille et leurs enfants, qui les aident à couper les légumes et à préparer la cuisine. Ils fournissent également 20 repas gratuits par jour. Pour le petit déjeuner, on peut venir à toute heure de 7h à 11h et pour le déjeuner de midi à 15h. Le duo mari-femme a également un tableau pour informer les gens sur les repas gratuits.