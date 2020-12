le coronavirus et la pandémie qui a suivi a provoqué plusieurs changements sans précédent dans le monde, affectant même les festivités et les événements religieux. Pourtant, malgré tous les obstacles, les gens ont trouvé des moyens uniques de célébrer des événements et un couple de Bara du Rajasthan n’était pas différent non plus. Après que leurs plans de mariage élaborés aient mal tourné parce que la mariée a été testée positive coronavirus , le couple a franchi le pas et s’est marié dans un centre de soins Covid en ville.

Dimanche, le Kelwara Covid Center de Bara, au Rajasthan, a vu des festivités inhabituelles dans ses murs, lorsque le couple portant des EPI (équipement de protection individuelle) s’est assis pour se marier. La mariée avait déjà été testée positive pour le virus, ce qui a incité le couple à prendre la décision unique de se marier.

Le mariage a été capturé sur une vidéo désormais virale sur les réseaux sociaux. L’agence de presse ANI a également publié le clip dans lequel l’événement à échelle réduite montre une personne en dehors du prêtre qui a effectué la cérémonie. La vidéo indiquait également que le mariage prenait en compte COVID-19[feminine protocoles mentionnés par le gouvernement.

#REGARDER Rajasthan: Un couple se marie au Kelwara Covid Center à Bara, Shahbad et porte des équipements EPI en tant que mariée #COVID-19[FEMININE le rapport était positif le jour du mariage. La cérémonie de mariage s’est déroulée selon les protocoles Covid du gouvernement. pic.twitter.com/6cSPrJzWjR – ANI (@ANI) 6 décembre 2020

Le couple s’est assis pour le «havan kund» et portait des combinaisons EPI. Le marié a également un turban sur la tête, tandis que lui et la mariée portaient également des écrans faciaux et des gants avec les kits EPI pour garder leurs distances.

La vidéo d’ANI a suscité toutes sortes de réactions de la part des internautes. Alors que certains ont applaudi le couple pour sa détermination à ne pas laisser la négativité entraver leurs projets de mariage, d’autres ont également estimé que le couple n’aurait pas dû se précipiter et attendre que la mariée se rétablisse. Quelques-uns ont également inventé des blagues et des mèmes dessus.

Ils ne pouvaient pas attendre que la mariée soit restaurée? – G (@ aTrader2019) 6 décembre 2020

Ils auraient dû reporter le mariage au lieu de ce mariage d’équipement de protection individuelle en laboratoire – Rutval Dhameliya (@RutvalDhameliya) 6 décembre 2020

La stupidité semble être plus courante en Inde que COVID-19[feminine – (@Anjuzzzzzzzzz) 7 décembre 2020

शादी होनी चाहिए – कोरोना तो आता जाता रहता है- हैना? गज़ब लोगों की अजेबोग़रीब कहानी। – Dr Sumit Dubey (@drsumitdubey) 6 décembre 2020

Partout dans le monde, des gens recourent à des moyens uniques pour célébrer les occasions pendant la pandémie. Récemment des photos d’une cérémonie de mariage socialement détachée à la lumière de COVID-19[feminine après que la mariée ait été testée positive avant que le grand rendez-vous ne gagne les médias sociaux.

Les photos qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux montrent Patrick Delgado et Lauren Jimenez de Californie, aux États-Unis, échangeant des vœux de mariage avec les extrémités d’un ruban, ce qu’ils ont fait parce que le couple a dit qu’ils voulaient se sentir comme s’ils étaient l’un pour l’autre. tenue à la main.

La mariée dans sa robe de mariée était assise près de la fenêtre de sa chambre au premier étage, tandis que le marié se tenait sous la fenêtre dans la cour avant avec une pancarte indiquant «presque marié».