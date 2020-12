Une femme enceinte et son mari sont salués comme des héros pour avoir désespérément tenté de sauver un groupe de nageurs pris dans une déchirure sur une plage populaire du Queensland.

Brock Harris, 23 ans, a nagé dans des vagues déchaînées à Teewah Beach, au nord de Noosa sur la Sunshine Coast, pour aider un groupe de nageurs.

Deux hommes dans la trentaine se sont noyés après avoir tenté de sauver un garçon de neuf ans vers 14h30 samedi.

M. Harris dit que sans sa femme enceinte Allanah, 30 ans, le suivant avec un bodyboard, il ne serait pas non plus ici.

Brock Harris (photographié avec sa femme Allanah), 23 ans, a nagé dans des vagues déchaînées à Teewah Beach, au nord de Noosa sur la Sunshine Coast, pour aider un groupe de nageurs pris dans une déchirure

Les ambulanciers paramédicaux ont retiré les nageurs de Teewah Beach, au nord de Noosa sur la Sunshine Coast, peu après 15 heures samedi

Le couple campait sur la plage populaire depuis jeudi et a décidé de rentrer chez lui un jour plus tôt quand ils ont repéré l’agitation dans l’eau.

Trois familles voyageaient dans la région lorsqu’elles se sont arrêtées à la plage, avec un enfant de neuf ans se baignant et ayant des ennuis.

Deux hommes du groupe se sont précipités pour le sauver mais se sont retrouvés coincés dans la déchirure.

M. Harris a déclaré au Courier Mail que la déchirure était la pire qu’il ait jamais vue et qu’il pouvait à peine voir les hommes dans les vagues turbulentes.

Cela n’a pas empêché le jeune homme de 23 ans de les suivre et de les ramener au rivage, alors qu’une femme sur le rivage a crié «mon mari se noie, il se noie».

Il a tiré le premier homme vers le rivage et a commencé la RCR, se fracturant le poignet dans le processus, avant de repérer un deuxième homme dans l’océan 10 minutes plus tard.

M. Harris s’est précipité dans l’océan pour sauver le deuxième homme mais son énergie s’est rapidement épuisée.

«Le deuxième type, je ne pensais pas que je revenais», a-t-il déclaré.

Voyant clairement son mari épuisé de ses efforts de sauvetage et de RCR, Mme Harris, enceinte de cinq mois, a également sauté dans les grandes vagues pour aider son mari.

La jeune femme de 30 ans a nagé une planche de surf à son mari pour le maintenir à flot, disant qu’elle ne voulait pas « le perdre aussi ».

M. Harris a été rejoint dans l’eau par d’autres qui ont également tenté d’aider à sauver les hommes.

« Nous nous sommes juste empêchés de se noyer pour être honnête », a déclaré M. Harris.

Un enfant de neuf ans a également été retiré de l’eau et ressuscité sur la plage, et a depuis été transporté d’urgence à l’hôpital

Une fois que les hommes sont revenus au rivage, il a sauté en arrière une troisième fois pour sauver le garçon de neuf ans, qui était coincé dans l’eau jusqu’aux épaules et ne pouvait pas regagner le rivage.

L’enfant de neuf ans a été ressuscité sur la plage et a immédiatement regagné le camping de sa famille alors que M. Harris se rappelait avoir entendu les cris d’une adolescente.

L’homme de 23 ans s’est fracturé la main en effectuant désespérément une RCR sur les hommes, mais ils n’ont pas pu être sauvés.

«Nous avons perdu le pouls, mais nous ne nous sommes pas arrêtés», a-t-il déclaré.

L’un des hommes a été immédiatement insensible, car l’état de l’autre homme s’est rapidement détérioré.

Les médecins cardiaques, les chirurgiens, les pompiers et les responsables du sauvetage ont tous tenté de sauver les hommes alors que les automobilistes bloquaient la plage pour empêcher quiconque d’entrer.

Plusieurs véhicules d’intervention d’urgence et trois hélicoptères de sauvetage ont été envoyés sur les lieux, difficiles d’accès depuis le sol

M. et Mme Harris ont déclaré que les équipes de SES sont arrivées pour démolir le camping des familles touchées et les ont aidées à rentrer chez elles.

Plusieurs véhicules d’intervention d’urgence et trois hélicoptères de sauvetage ont été envoyés sur les lieux, difficiles d’accès depuis le sol.

« Les enfants pataugeaient dans les bas-fonds et ont été surpris par une vague voyous, à la suite de quoi un certain nombre d’enfants ont été traînés dans les eaux plus profondes, deux parents sont allés au secours des enfants », Craig Mckenzie de la police du Queensland a déclaré.

« C’est beau et bien pour le moment, mais il y a une déchirure sous-jacente et avec des vagues voyous, cela surprend les gens. »

Le porte-parole du Queensland Ambulance Service, Michael Augustus, a déclaré que la plage était difficile d’accès, ce qui signifie que les conditions de surf sont généralement inconnues.

« Nous avons reçu l’aide d’autres personnes telles que [National Park] les rangers et Surf Life Saving Queensland, nous avons donc pu amener les gens sur les lieux assez rapidement », a-t-il déclaré.

Les premiers appels ont été passés aux services d’urgence vers 14h30 samedi.

Le directeur régional de Surf Life Saving sur la Sunshine Coast du Queensland, Aaron Purchase, a déclaré que l’incident s’était produit après plusieurs autres le même jour.

« Nos pensées vont aux proches des deux hommes aujourd’hui », a déclaré M. Purchase.

Il utilise la tragédie pour rappeler aux gens de toujours nager dans les drapeaux rouges et jaunes.

« Si vous devez nager dans un endroit éloigné, restez près de la plage et restez jusqu’à la taille. Cependant, l’endroit le plus sûr pour nager reste à un endroit surveillé entre les drapeaux rouge et jaune », a-t-il déclaré.

La plage de Teewah est située à au moins 20 km au nord de la rivière Noosa et n’est pas surveillée, mais dispose de nombreux terrains de camping le long de la rive.

Un rapport sur les deux décès a été préparé pour le coroner.