Un couple du Nouveau-Brunswick célèbre son mariage au milieu des assauts de la tempête post-tropicale Lee

La tempête post-tropicale Lee a peut-être mis un frein aux projets de mariage de Sarah et Dave Roy, mais les jeunes mariés estiment que le bouleversement qu’elle a causé lors de leur grand jour n’est qu’un signe positif pour leur vie future ensemble.

Alors que la pluie tombait à torrents et que le vent soufflait en rafales en fin d’après-midi samedi à St. Stephen, au Nouveau-Brunswick, le couple a dit «oui» devant environ 130 amis et membres de la famille au Centre civique Garcelon.

Les participants ont ri, pleuré et soupiré pendant que le couple échangeait ses vœux sous une arche ornée de fleurs vertes, blanches et brunes. Ces vœux comprenaient la promesse du marié de garder « une réserve inépuisable de soupe wonton pour le reste de notre vie » et la promesse de la mariée de laisser son mari « gagner une partie de berceau de temps en temps ».

Après avoir réussi à ajuster leurs projets de mariage initiaux et à se marier au milieu d’une tempête qui fait rage, les Roy ont déclaré qu’ils se sentent désormais confiants de pouvoir gérer tout ce que la vie conjugale leur réserve.

« La seule chose, c’est qu’en fin de compte, je vais épouser Dave, donc peu importe où je suis », a déclaré Sarah Roy dans une interview. « Les gens qui devaient être là sont ici avec moi. Nous pouvons tous en profiter, peu importe où nous sommes. En fin de compte, je serai Mme Roy.

Des complications de planification sont survenues bien avant même la formation de la tempête post-tropicale Lee, Sarah Roy ayant été forcée d’abandonner le lieu de ses rêves car il devait être vendu.

Le plan B, en place jusqu’à quatre jours avant le mariage, aurait vu le couple échanger ses vœux à St. Stephen Wharf.

Lee a rejeté cette option avant même de traverser le Canada atlantique samedi, renversant des arbres, inondant de vastes zones de pluie et laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité rien qu’au Nouveau-Brunswick. Au lieu de cela, le centre civique initialement destiné à accueillir uniquement la réception est devenu le lieu de toutes les festivités.

Dave Roy a déclaré que l’arrivée de Lee avait rendu la planification du mariage un peu plus stressante, mais que les choses se passaient bien.

« Nous sommes arrivés jusqu’ici avec tout le monde ici et tout s’est déroulé comme prévu jusqu’à présent et j’espère que cela continuera ainsi », a-t-il déclaré. « Ça se passe bien jusqu’à présent. »

Sarah Roy, 26 ans, a déclaré qu’elle « avait toujours eu le béguin » pour son mari actuel depuis qu’il était son entraîneur de lutte il y a des années.

Mais après avoir perdu contact pendant quelques années, les deux hommes se sont retrouvés dans un bar de St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, en 2017.

« Dès que je l’ai rencontré, j’ai su que j’allais l’épouser », a-t-elle déclaré.

« J’ai couru chez mes parents et j’ai dit : ‘Je vais épouser cet homme. Je me fiche de ce qu’il faut, je vais le faire. Je ne vais jamais l’abandonner.

Elle ne l’a pas fait, malgré ce que le couple appelle des « moments de folie ».

Ils se sont fiancés en novembre 2021, mais ont suspendu leur mariage jusqu’à ce que Sarah Roy s’installe dans sa carrière d’infirmière en neurochirurgie et qu’ils accueillent leur fille, Wren.

Retarder la cérémonie a aidé Sarah Roy à réaliser la plupart des éléments du mariage de conte dont elle rêvait depuis son enfance.

Elle a adhéré à des traditions de longue date, enfilant la bague de fiançailles de sa défunte grand-mère comme « quelque chose de vieux » pour accompagner sa nouvelle robe de mariée étincelante. Le bouquet d’une amie est devenu « quelque chose d’emprunté », tandis qu’elle se peignait les ongles des pieds pour incorporer « quelque chose de bleu ».

Le couple a également rendu hommage à la grand-mère de Dave Roy, qui aimait passer du temps dans les champs de bleuets de la province avant son récent décès, en offrant aux invités des pots de confiture de bleuets.

Le couple a déclaré que malgré les changements de lieu et les complications liées à la tempête, ils ne changeraient rien au jour de leur mariage.

«Je pense que Dieu ou une puissance supérieure a fait en sorte que tout cela se produise pour que cela soit plus spécial et plus intime», a déclaré Sarah Roy. « Qui peut dire qu’ils se sont mariés dans un ouragan ? »

Hina Alam, La Presse Canadienne

nouveau-brunswicktempête