Un couple du Missouri accusé du décès d’une femme enceinte et d’un bébé

SPRINGFIELD, Mo. (AP) – Une femme enceinte de l’Arkansas qui pensait se rendre à un entretien d’embauche a plutôt été tuée dans le Missouri par une femme qui voulait réclamer son bébé, ont annoncé vendredi les autorités fédérales. Le bébé a également été retrouvé mort.

Le bureau du procureur américain du Missouri a déclaré qu’Amber Waterman et Jamie Waterman, tous deux âgés de 42 ans, de Pineville, Missouri, étaient accusés du décès d’Ashley Bush, 33 ans, de Siloam Springs, Arkansas.

Le corps du bébé de Bush, Valkyrie Grace Willis, a été retrouvé mercredi, et le corps de Bush a été retrouvé jeudi dans des endroits séparés du Missouri, selon les autorités du comté de Benton, Arkansas.

Bush avait trois autres enfants, âgés de 8, 7 et 2 ans, et était fiancé.

Amber Waterman est accusée d’enlèvement ayant entraîné la mort. Elle est accusée d’avoir tué Bush, qui était enceinte de 31 semaines. Le mari de Waterman est accusé d’être un complice après coup pour avoir prétendument aidé Amber Waterman à se débarrasser du corps de Bush.

Ils restent sous garde fédérale en attendant les audiences de détention, qui n’ont pas été programmées. Les dossiers de la Cour fédérale ne nomment pas d’avocats représentant le couple.

Selon un affidavit du tribunal fédéral, Amber Waterman s’est appelée “Lucy” en ligne afin de rencontrer Bush. Elle aurait persuadé Bush qu’elle la conduirait à un entretien d’embauche. Entre lundi et mercredi, Waterman a conduit Bush de Maysville, Arkansas, à Pineville, Missouri, entraînant sa mort, ont déclaré les procureurs.

Les autorités de l’Arkansas ont déclaré que Bush était mort d’une blessure par balle. Lors d’une conférence de presse jeudi, les autorités de l’Arkansas ont refusé de fournir plus d’informations sur la mort du bébé ou sur l’endroit où son corps a été retrouvé.

La plainte fédérale allègue que Jamie Waterman a aidé sa femme à cacher le corps de Bush dans une bâche, à le brûler dans un foyer derrière leur maison, puis à se débarrasser des restes.

Ashley Bush a été portée disparue lundi. Son fiancé a déclaré aux forces de l’ordre que le couple avait rencontré une femme qu’ils connaissaient sous le nom de “Lucy”, qui a déclaré qu’elle conduirait Bush pour rencontrer son superviseur dans une entreprise de Bentonville, Arkansas.

Le fiancé a dit que plus tard, il attendait de prendre Bush quand elle et “Lucy” sont passés dans une camionnette et ne se sont pas arrêtés. Plus tard, il a trouvé le téléphone de Bush sur le bord de l’autoroute.

Les détectives du shérif du comté de Benton ont ensuite trouvé une publication sur Facebook de “Lucy” proposant de donner des articles pour bébés à toutes les mères qui en avaient besoin.

Lorsque les détectives ont interrogé Jamie Waterman jeudi, il leur a dit que sa femme avait dit qu’elle avait tué Ashley Bush et l’avait ensuite conduit au corps, selon l’affidavit fédéral.

Les Waterman pourraient faire face à des accusations d’État pour deux meurtres dans l’Arkansas, mais cette décision sera prise après consultation avec d’autres juridictions, a déclaré le procureur du comté de Benton, Nathan Smith.

The Associated Press