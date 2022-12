Un couple du Michigan enseigne aux gens comment démarrer des activités secondaires lucratives

En 2020, Jamie et Sarah McCauley se sont filmées en train de déchirer, repeindre et restaurer des meubles d’occasion. Ils ont revendu les articles, réalisé plus de 1 000 $ de profit et publié les résultats sur YouTube. Dans une semaine, la vidéo a reçu 20 000 vues. Les McCauley, qui vivent d’une variété de bousculades parallèles, ont senti une opportunité. Ils ont commencé à publier plus de vidéos sur leurs autres sources de revenus, notamment les propriétés locatives, les projets de retournement de maison et la revente de palettes de retour d’Amazon et de Target. Enseigner aux gens comment construire ces types d’agitation s’est avéré lucratif : l’année dernière, les McCauley ont gagné 102 000 $ grâce à leur YouTube et d’autres canaux de médias sociaux, selon des documents examinés par CNBC Make It. Cela représente en moyenne 8 500 $ par mois. Au cours de leur meilleur mois de l’année, ils ont rapporté 9 000 $.

Les McCauley disent que certains de leurs retournements de meubles sont aussi simples que de mettre en scène et de prendre de nouvelles photos du produit. Jamie et Sarah McCauley

“Nous avons commencé à réaliser : c’est un excellent moyen pour les gens de gagner de l’argent supplémentaire s’ils ont des factures, ou s’ils ne sont tout simplement pas en mesure de payer leur loyer, ou s’ils veulent passer de belles vacances avec leur famille”, explique Sarah. . “N’importe qui peut le faire.” Mais de toutes leurs sources de revenus, Jamie affirme que leur présence sur YouTube et les réseaux sociaux est la plus stressante à gérer. Voici comment ils l’ont construit et ce qu’il faut faire pour l’entretenir.

Comment construire une carrière sur les réseaux sociaux

Jamie et Sarah connaissaient les tenants et les aboutissants des médias sociaux après avoir dirigé avec succès une entreprise de photographie de mariage qui, à son apogée, gagnait 150 000 $ par an, dit Jamie. Mais après avoir eu deux enfants, le couple a réalisé qu’il ne voulait pas passer les week-ends loin de sa famille. Ils ont donc commencé à acheter, rénover et louer des propriétés dans l’ouest du Michigan, dans l’espoir d’un flux de revenus plus passif qui encouragerait la flexibilité des horaires. Cela a fonctionné et le temps supplémentaire leur a permis d’embrasser une variété d’activités secondaires. Ils ont eu l’idée de publier leurs aventures de retournement de meubles et de propriétés sur YouTube en 2019, et ont immédiatement trouvé cela difficile. Au départ, Jamie travaillait 30 heures par semaine sur le seul projet YouTube, tandis que Sarah travaillait 10 heures supplémentaires, en plus de leurs efforts pour vendre deux maisons inversées et gérer leur entreprise de photographie. Il leur a fallu une année complète pour atteindre 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage, ce qui les rend éligibles à Google AdSense, une fonctionnalité qui permet aux créateurs de monétiser leurs vidéos YouTube avec des publicités. “Nous ne savions pas vraiment où la conception de la maison, le retournement, la photographie ou YouTube nous mèneraient”, explique Sarah. “Mais nous savions que si nous nous mettions là-bas, cela ouvrirait plus d’opportunités.”

Retourner le pour et le contre

Il y a quelques avantages évidents à retourner et à revendre des meubles et de la décoration intérieure en ligne, en particulier en période d’incertitude économique, dit Sarah. Par exemple, plus de gens sont prêts à rechercher des offres sur eBay et Facebook Marketplace lorsque les temps sont durs, au lieu de fréquenter leurs magasins de détail habituels. “Lorsqu’une récession frappe, les gens ne veulent pas payer le prix fort”, dit-elle. “Les friperies prospèrent pendant les récessions, et je pense que les revendeurs aussi, parce que les gens essaient d’économiser de l’argent de toutes les manières possibles.” Contrairement à l’immobilier, les paris d’achat et de revente de meubles sont minimes en termes de prix et de risque, disent les McCauley. Il y a moins d’investissement financier, et Sarah dit qu’elle a atteint le seuil de rentabilité à chaque tour.

Les McCauley disent avoir mis en scène et revendu cette commode Facebook Marketplace à 50 $ pour 300 $. Jamie et Sarah McCauley

Le couple dit que l’un de leurs meilleurs flips était une commode du milieu du siècle qu’ils ont achetée pour 50 $ sur Facebook Marketplace. Tout ce qu’ils avaient à faire était de mettre en scène et de prendre une belle photo de la commode avant de la revendre pour 300 $. Parfois, après avoir acheté des meubles, le couple se rend compte que les articles ont plus de défauts que prévu. Habituellement, cela signifie investir plus de temps et d’argent dans la réparation de la pièce, ce qui peut affecter la valeur de vente éventuelle de l’article, disent-ils. Dans ces cas, “nous récupérons simplement notre argent au lieu de réaliser un énorme profit, mais nous n’avons jamais vraiment perdu d’argent”, déclare Sarah.

Coûts et effet

Passer une année complète sans gagner d’argent avec YouTube était difficile, disent les McCauley. Et le simple fait de se qualifier pour AdSense ne garantissait pas les gros sous. “La croissance plus lente et son incohérence, cela a été plus une lutte mentale pour continuer à pousser et à croire au processus”, dit Jamie. “Maintenant, nous sommes dans une meilleure situation, mais tout au long de cette période de deux ans, il s’agissait de se demander : ‘Est-ce que c’est ce que nous devrions faire ? Est-ce que ça va marcher ?'” En 2020, le couple a ressenti un changement, disent-ils. Leurs vidéos ont commencé à devenir virales plus régulièrement et des marques comme Skillshare, Beyond Paint et HelloFresh leur ont proposé des opportunités de partenariat. L’attention soudaine était écrasante et ils ne savaient pas immédiatement à quelles marques faire confiance. Ces jours-ci, les McCauley travaillent avec une agence qui vérifie les marques et met en place des contrats pour elles, réclamant 18% d’un certain nombre de ces partenariats, disent-ils.

Sarah dit qu’elle remarque souvent des articles sous-évalués chez Goodwill, qu’elle revend à profit sur des sites comme eBay. Jamie et Sarah McCauley