Un couple du Michigan accusé de la mort de son garçon d’honneur quelques heures après leur mariage

Terry Lewis Taylor Jr. a été « intentionnellement heurté par un gros SUV qui roulait à grande vitesse et conduit par le marié », a déclaré la police de Flint

Un couple de jeunes mariés du Michigan a été inculpé après que l’un de leurs garçons d’honneur a été mortellement heurté par un véhicule quelques heures après leur mariage.

La police de Flint a répondu aux alertes d’un accident impliquant un piéton sur le bloc 1400 de E. Hamilton le vendredi 30 août, selon un libérer partagé par le département de police de Flint le mercredi 4 septembre.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé Terry Lewis Taylor Jr., 29 ans, avec de « graves blessures ». Taylor a été emmené au Hurley Medical Center où il a été déclaré mort, selon les autorités.

« Une enquête plus approfondie a révélé que plus tôt dans la journée, Taylor Jr avait assisté à un mariage en tant que garçon d’honneur », a déclaré la police. « Après le mariage, il a été impliqué dans une dispute qui l’a conduit à être intentionnellement heurté par un gros SUV qui roulait à grande vitesse et conduit par le marié. »

Le marié, James Shirah, 22 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré. Il est détenu sans caution. Sa femme, Savahna Collier, 21 ans, est accusée de complicité après les faits.

Collier a déposé sa caution de 4 000 $ le mercredi 4 septembre, conformément à la Presse associée.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré à l’AP le procureur du comté de Genessee, David Leyton. « J’ai vu des gens renverser d’autres personnes, mais pas si tôt après un mariage. »

Se référant au rapport de police, Leyton a noté que le mariage avait eu lieu dans une pizzeria et qu’il y avait eu une dispute dans une maison par la suite.

Taylor se tenait devant la maison, dans la rue, et a été heurté par un SUV que Shirah aurait conduit. Selon Leyton, le couple a attendu une journée avant de se rendre à la police, ce qui, selon lui, a rendu « plus difficile de comprendre ce qui s’est passé ».

Taylor est connu pour son amour de la musique, de la pêche, du vélo et des véhicules à quatre roues, selon sa nécrologie partagée par le Maison funéraire et centre de crémation Dodds-Dumanois, LLCà Flint.

« Terry aimait énormément sa musique, ses enfants, sa famille et ses amis, son chien Kodiak et manger de la bonne nourriture. Il était toujours important pour lui d’avoir des dents propres et de l’eau de Cologne », ajoute la nécrologie.

En date du jeudi 5 septembre, aucun avocat n’avait été affecté à l’affaire, a déclaré le bureau de la défense publique du comté de Genesee à l’AP.

