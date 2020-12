Les histoires de réussite comme celles de Ranitha Shabu de Kochi sont ce qui insuffle la foi en l’innovation et le travail acharné.

Le parcours de cette entrepreneuse alimentaire a commencé en 2005 quand on lui a demandé de fabriquer environ 100 idils et sambar et chutney pour un groupe d’enfants partant pour un pique-nique, mais Shabu était toujours enthousiasmée par la cuisine et les graines de son entreprise ont été semées quand elle a commencé à expérimenter des recettes pour son jeune fils Gokul. Répondant à sa palette, Shabu a perfectionné beaucoup de ses compétences culinaires, y compris des plats tels que la lumière palappams et appétissant kozhukattas.

Ranitha a travaillé dans une unité de production de la société laitière à Kochi en tant que secrétaire tandis que son mari était contremaître dans une entreprise de pneus et que le couple était loin de tout projet culinaire comme il peut l’être à l’époque. Mais l’ordre fortuit du groupe d’enfants a fait réaliser à Ranitha que son talent était ailleurs. Elle a fait 100 idlis, sambar curry et chutney de noix de coco gratuitement mais a été félicitée pour la nourriture. Cela l’a rendue un peu plus résolue à tirer parti de son talent, a rapporté le Meilleure Inde.

Le couple en a discuté et Ranitha a rapidement lancé «Gokulson Food and Processing Unit». Le couple a discuté des détails de l’entreprise alors que son mari prenait en charge la livraison de la nourriture qu’elle avait préparée. L’entreprise a rapidement prospéré et Ranitha a très vite reçu une commande de 1000 idlis en un mois dans un hôtel.

Après le succès initial des idlis, le couple s’est rapidement diversifié pour inclure d’autres spécialités, notamment idiyappam, vattayappam, chakkayada, chakka vattayappam, kozhukatta, palappam, neyyappam et unniyappam.

Au fur et à mesure que l’entreprise se développait, le couple jonglait efficacement avec leurs deux emplois. Ranitha a fait la nourriture avant d’aller au travail, après quoi le couple a commencé à les distribuer avant leur travail régulier.

Leur fils Gokul, également intervenu en aidant le couple à emballer la nourriture et même maintenant, les aide à la distribuer à diverses cantines et magasins ainsi qu’à beaucoup de ses amis.

Au fur et à mesure que leurs commandes augmentaient, le couple était tellement occupé par le commerce alimentaire qu’il a dû quitter son emploi habituel. Le couple a également dû trouver des moyens alternatifs de cuisiner plus de nourriture en peu de temps, car leurs commandes commençaient à s’accumuler. Après avoir demandé en vain dans de nombreux endroits, Shabu lui-même a conçu une machine capable de cuire 450 palappams en une heure avec une seule personne. Il a également construit un idiyappam machine, une cuisinière spéciale – qui peut préparer 750 plats en une heure seulement – pour cuire à la vapeur vattayappam, chakka vattayappam et kozhukatta.

Le couple a contracté quelques prêts et autres aides financières pour leur entreprise, comme le Pradhan Mantri Yojana, le programme des industries féminines et le programme de soutien aux entrepreneurs du centre des industries du district de Thrissur.

Leur fils Gokul, qui est maintenant diplômé du MBA, a déclaré à The Better India qu’avant que la pandémie ne frappe, ils gagnaient 1 lkah de roupies, mais le verrouillage a réduit leurs revenus mensuels à 60 000 roupies. Il espère que l’entreprise reviendra à l’état où elle était bientôt maintenant que la situation s’améliore.

Ranitha a 7 travailleuses qui l’aident dans la cuisine et toutes sont des femmes au foyer. Elle espère également se développer davantage et ajouter plus de travailleuses à son équipe. Ranitha a récemment été célébrée dans le cadre de «Prakruthi» – une confluence de femmes performantes.