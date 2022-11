Un couple du Kerala envoie une invitation de mariage à l’armée indienne et reçoit une réponse saine

Un couple du Kerala a envoyé son invitation de mariage à l’armée indienne et a reçu une réponse saine. Rahul et Karthika ont écrit un message sincère à l’armée avec l’invitation : « Nous vous devons une profonde gratitude pour nous avoir protégés. Grâce à vous, nous dormons paisiblement. Merci de nous offrir à tous des jours heureux avec nos proches. Grâce à vous, nous nous marions heureux.” Le couple a apprécié “l’amour, la détermination et le vrai patriotisme” de l’armée envers le pays. Le couple a recherché leur présence et leurs bénédictions au mariage et les a remerciés pour leur protection.

L’armée indienne a partagé l’invitation sur Instagram, en écrivant : “‘Meilleurs voeux’… #IndianArmy transmet ses sincères remerciements à Rahul et Karthika pour l’invitation au mariage et souhaite au couple une vie conjugale très heureuse et heureuse… #TogetherForever.”

Beaucoup ont été émus par le doux échange. Les utilisateurs d’Instagram ont envoyé leurs meilleurs vœux au couple et ont levé leur chapeau à l’armée indienne.

Dans un autre exemple viral de la créativité d’un couple du Kerala (et de leurs amis), une mariée de l’État a récemment signé un contrat de mariage déclarant qu’elle “permettrait” à son mari de sortir avec ses amis jusqu’à 21 heures et qu’elle ne l’appellera pas. pendant ce temps, grâce à un plan élaboré par les amis du marié. Selon la croyance populaire, une fois qu’une personne se marie, le temps de qualité qu’elle peut passer avec ses amis a tendance à diminuer, car la vie conjugale s’accompagne de ses propres préoccupations. Le contrat a été signé sur un papier timbre Rs 50, a rapporté Indian Express.

Archana S, la mariée en question, a signé le contrat qui se lit comme suit : “Même après le mariage, mon mari Raghu S KDR serait autorisé à passer du temps avec ses amis jusqu’à 21 heures et je promets par la présente que je ne le dérangerai pas au téléphone pendant cette période. Ce n’était pas tout. Daté du 5 novembre, le contrat a également été signé par deux témoins. Le couple s’est marié au Kanjikode de Palakkad le 5 novembre et les amis de Raghu ont offert le contrat à Archana. Il est devenu viral après l’avoir partagé sur des médias sociaux.

